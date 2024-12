Am Samstag hält bis auf Weiteres der letzte ICE am Heilbronner Hauptbahnhof. Wegen Bauarbeiten wurde Heilbronn für ein halbes Jahr an das Fernverkehrsnetz angeschlossen.

Seit Mitte Juli konnte der Heilbronner Hauptbahnhof vier ICE-Anbindungen sein Eigen nennen. Aufgrund von Bauarbeiten an der Strecke der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt am Main wurden die Züge über Heilbronn umgeleitet. So konnten die Heilbronner Fahrgäste direkt nach Berlin, Hamburg oder Innsbruck fahren. Die Bauarbeiten sind jetzt aber abgeschlossen und das Sommermärchen der ICE-Haltestelle für Heilbronn ist erst mal vorbei. Am Samstag, dem 14. Dezember hält der letzte Schnellzug am Hauptbahnhof. Wo die Stadt aber Bedarf für einen dauerhaften ICE-Halt sieht, bleibt die Deutsche Bahn noch kritisch.

Stadt fordert dauerhaften Schnellzuganschluss

In Heilbronn steigen mit der Ersatzhaltestelle auch die Hoffnungen auf eine dauerhafte Anbindung an den Fernverkehr. Zwischen Juli und Dezember wurde von der Hochschule Heilbronn die Nutzung der ICE-Anschlüsse ausgewertet. Und die erfreuten sich demnach großer Beliebtheit. Neben der Befragung von Fahrgästen an den Bahnsteigen beteiligten sich auch rund 2.200 Bürgerinnen und Bürger an einer digitalen Haushaltsumfrage. Das Ergebnis: Den Fahrgästen sei beim Bahnfahren auch eine geringe Anzahl an Umstiegen wichtig, die mit einem ICE einhergehe.

Deutsche Bahn sieht keinen Bedarf für eine dauerhafte Haltestelle

Die Deutsche Bahn spricht dagegen von einer Nachfrage im niedrigen Bereich. Zwar sei man im Falle von Sperrungen oder Baustellen stets bemüht, Umleitungen über Heilbronn einzurichten, eine dauerhafte Anbindung würde sich aber nicht lohnen. Die meisten Reisenden würden ohnehin über schnellere Routen mit einer stärkeren Nachfrage verlaufen. Schon in der Vergangenheit hatte sich die Deutsche Bahn gegen eine ICE-Anbindung im Heilbronner Raum ausgesprochen. Die Strecken seien durch die vielen Kurven nicht für Schnellzüge ausgelegt und würden die Fahrt verlangsamen.

Erneute Umleitung ab April

Trotzdem bleibt Heilbronn nicht lange an den Regionalverkehr gebunden. Schon ab dem 17. April sollen erneut zwei ICE-Verbindungen über den Heilbronner Hauptbahnhof umgeleitet werden. Diesmal wegen einer Sperrung zwischen Mannheim und Stuttgart. Bis zum 6. Juni können die Fahrgäste dann wieder auf direktem Wege nach Berlin und Innsbruck fahren.