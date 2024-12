per Mail teilen

Auf der Landstraße bei Oberrot kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden verletzt - auch eine unbeteiligte Reiterin.

Auf der L1050 zwischen Oberrot und Wielandsweiler (beide Kreis Schwäbisch Hall) kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall. Zwei Autos sind der Polizei zufolge frontal zusammengestoßen. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt, auch eine am Unfall nicht beteiligte Reiterin.

Auto kommt in Kurve in den Gegenverkehr

Viel ist noch nicht bekannt, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen gegen 17:20 Uhr. Kurz vor 16 Uhr sei ein Fahrer oder eine Fahrerin von Oberrot in Richtung Wielandsweiler unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam das Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Wagen frontal zusammen. Der oder die Unfallverursacherin wurde dabei verletzt, wie schwer ist noch nicht bekannt.

Unbeteiligte Reiterin wird auch verletzt

Das Kuriose, so auch der Sprecher: Neben der Fahrbahn war eine Reiterin mit ihrem Pferd unterwegs. Das erschreckte sich durch den Unfall derart, dass es die Frau abwarf und auch sie leicht verletzt wurde.