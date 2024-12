per Mail teilen

Bei einem Unfall nahe Gundelsheim sind zwei junge Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger war mit seinem Cabrio zu schnell unterwegs. Er krachte mit seinem Auto in mehrere Bäume.

Am späten Donnerstagnachmittag hat sich bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) ein schwerer Unfall ereignet. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war vermutlich zu schnell unterwegs. Laut Polizeiangaben kam er auf der Kreisstraße 2159 in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er krachte mit seinem Cabrio gleich gegen mehrere Bäume. Das Auto fing an zu brennen.

Unfall mit Cabrio bei Gundelsheim: 21-Jähriger und Beifahrerin im Krankenhaus

Der Fahrer und seine ebenfalls 21 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten sich aber noch rechtzeitig selbst aus dem Auto befreien, so die Polizei weiter.

Die Straße von Obergriesheim (Kreis Heilbronn) nach Gundelsheim war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Wie hoch der Schaden ist, steht bislang noch nicht fest.