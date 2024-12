per Mail teilen

Eine Hundehütte ist am Wochenende auf der A6 gelandet und hat einen Unfall mit mehreren Autos ausgelöst. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Eine Hundehütte hat am Samstagabend auf der A6 bei Heilbronn einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Wer die Fracht verloren hatte, ist noch unklar. Gleich drei Autos rasten nahe der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim in die große Hundehütte oder wurden von umherfliegenden Teilen beschädigt. Das berichtet die Polizei am Montag.

Bei dem Unfall entstand an den Autos ein Schaden von gut 10.000 Euro. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die A6 in Richtung Mannheim war im Bereich der Anschlussstelle Untereisesheim über mehrere Stunden teilweise gesperrt. Vom Fahrer, der die Hütte transportiert und verloren hatte, fehlt bislang jede Spur. Fest steht, dass die Ladung wohl unzureichend gesichert war. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer der Hundehütte geben können.