Heilbronn: Das macht die Polizei für eine sichere Innenstadt

Verstärkte Polizeipräsenz in der Heilbronner Innenstadt: So sollen sich Bürger sicherer fühlen. Und es sollen mehr Straftaten aufgedeckt werden. Doch hilft das?

Die Heilbronner Polizei hat seit Oktober ihre Präsenz rund um den Marktplatz und in der gesamten Innenstadt erhöht. Sie setzt dabei vor allem auf häufige und großangelegte Kontrollen. Seit der Unterzeichnung des Vertrags "Sicheres Heilbronn" kann die Polizei an vier Tagen pro Woche auf die Bereitschaftspolizei zugreifen. Dadurch wurden schon zwei Mal Bereiche des Marktplatzes abgeriegelt und jeweils rund 150 Menschen kontrolliert. Täglich sind außerdem Streifen der Polizei des kommunalen Ordnungsdienstes und einer Security-Firma unterwegs und es gibt Schwerpunktkontrollen.

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage des SWR Studios Heilbronn in der Innenstadt spricht eine junge Frau darüber, dass sie die gestiegene Polizeipräsenz durchaus wahrnimmt. Sie habe das Gefühl, die Beamten könnten im Ernstfall schnell eingreifen. Ein anderer Passant dagegen findet: Die Polizei versage, auch wenn viele Streifenwagen unterwegs sind: "Die kontrollieren nur kleine Kinder und das reicht nicht aus", sagte er.

Mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in der Heilbronner Innenstadt

In der täglichen Arbeit geht es um Drogen oder Medikamente, sagte Frank Belz, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, dem SWR. Darüber hinaus stehen auch fehlende Aufenthaltsgenehmigungen auf der Tagesordnung, auch offene Haftbefehle konnten durchgesetzt werden und auch Beamtenbeleidigungen wurden geahndet.

Wir zeigen auch jedes Spucken auf den Boden an. Damit die einfach lernen, so verhält man sich nicht.

Nach bisheriger Einschätzung nehmen diese Delikte von Mal zu Mal ab, so Belz weiter. In der Polizeistatistik werden allerdings in Zukunft mehr Fälle zu finden sein: Denn aufgrund der vermehrren Kontrollen, steigen auch die Fallzahlen, heißt es. Anwohnerinnen und Anwohner, Passantinnen und Passanten sowie Händlerinnen und Händler spiegeln in Gesprächen mit der Polizei zumindest wider, sich in Heilbronn sicherer zu fühlen.