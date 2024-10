Waffenverbotszone: Polizei kontrolliert in Heilbronner Innenstadt

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstag zahlreiche Menschen am Heilbronner Marktplatz kontrolliert. Unter anderem ging es um die Einhaltung der Waffenverbotszone.

Am Dienstagnachmittag wimmelte es am Marktplatz in Heilbronn von Polizistinnen und Polizisten. Sie kontrollierten insgesamt 185 Menschen. Dabei ging es um die Einhaltung der Waffenverbotszone in der Heilbronner Innenstadt. Es seien aber auch Menschen kontrolliert worden, über die sich Bürgerinnen und Bürger vor Ort beschwert hätten, bestätigt ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage.

Keine Verstöße gegen Waffenverbotszone

Da der Marktplatz von den Beamtinnen und Beamten als "milieuspezifisch" eingestuft wird, sind hier anlassunabhängige Kontrollen und Durchsuchungen von Menschen möglich, heißt es weiter. Ab etwa 14 Uhr kontrollierten die Beamten vor allem auch die Einhaltung der Waffenverbotszone in der Innenstadt. Gegen die Waffengesetze habe aber am Dienstag niemand verstoßen, hieß es von der Polizei. Allerdings lag gegen einen der Kontrollierten ein Haftbefehl vor, ein weiterer Mann versuchte, abzuhauen, als er die Beamten sah. Der wahrscheinliche Grund: Er hatte über 100 Gramm Haschisch und - wie die Polizei berichtet - "mehrere Verkaufseinheiten Marihuana" dabei.

Waffenverbotszone in der Heilbronner Innenstadt Seit dem 1. Juni 2024 sind Bereiche des Hauptbahnhofsvorplatzes/ der Bahnhofsvorstadt der Stadt Heilbronn als Waffenverbotszone ausgewiesen. Zum Beginn des Weindorfs am 5. September weitete die Stadt Heilbronn ihre Waffen- und Messerverbotszone auf die Innenstadt aus. Bis dahin galt sie nur im Bereich des Hauptbahnhofs. Täglich zwischen 14 und 6 Uhr dürfen nun zudem zwischen der Allee und dem Neckar keine Waffen sowie Messer mit einer Klinge über vier Zentimetern mitgeführt werden. Die Stadt Heilbronn schreibt dazu: "Unter diesen Voraussetzungen ist das Führen von Waffen oder Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Klingenlänge über vier Zentimeter nicht erlaubt." Es drohen Geldbußen von bis zu 10.000 Euro. Es gelten aber auch Ausnahmen. Wie Polizei und Innenministerium mitteilen, gilt durch die Waffenverbotszonen kein Recht auf verdachtsunabhängige Kontrollen. Nichtsdestotrotz kann die Polizei mit dieser Regelung verschärft kontrollieren und gefährliche Gegenstände beschlagnahmen, so die Stadt.

Weitere Kontrollen im Rahmen "Sicheres Heilbronn" geplant

Solche Kontrollen sollen der Polizei zufolge künftig öfter stattfinden. Einerseits wolle man Präsenz zeigen, signalisieren, dass man genau hinschaue. Andererseits seien solche Aktionen auch immer gut, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Auch am Hauptbahnhof wurde die Einhaltung der Waffenverbotszone am Dienstagnachmittag kontrolliert.

Federführend war das Polizeipräsidium Heilbronn. An der Aktion beteiligt waren auch der kommunale Ordnungsdienst, die Bereitschaftspolizei und die Bundespolizei. Es war die erste derartige Aktion im Rahmen der Kooperationsvereinbarung "Sicheres Heilbronn", die vergangene Woche vom Heilbronner Polizeipräsidenten Frank Spitzmüller, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) unterzeichnet wurde.