Waffenverbotszone in Heilbronn kommt laut Stadt "gut an"

Heftig diskutiert – und auch in Zweifel gezogen: Die Heilbronner Waffenverbotszone spaltet die Gemüter. Laut einer Umfrage fühlen sich Bürger aber damit sicher.

Seit Juni gilt in Heilbronn eine Waffen- und Messerverbotszone rund um den Hauptbahnhof. Die Stadt Heilbronn hatte danach eine Umfrage gestartet, in mehreren Etappen - es geht um die Frage: Hat die Verbotszone eine positive Wirkung auf das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger? Die Antwort laut Stadt: "Die Waffen- und Messerverbotszone im Bereich des Heilbronner Hauptbahnhofs und dessen Umfeld kommt gut an."

Die Stadt sieht die Waffenverbotszone als ein Mittel, um in Heilbronn für mehr Sicherheit und ein besseres Sicherheitsgefühl zu sorgen. Und dafür will sie nach eigenen Aussagen alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, die zur Verfügung stehen. So wurde die Waffenverbotszone auch im Zuge des Weindorfs im September auf die Innenstadt ausgeweitet. In der Umfrage, deren Zwischen-Ergebnis die Stadt nun veröffentlicht hat, geht es allerdings um den Bereich rund um den Bahnhof.

Waffenverbotszone in der Heilbronner Innenstadt Seit dem 1. Juni 2024 sind Bereiche des Hauptbahnhofsvorplatzes/ der Bahnhofsvorstadt der Stadt Heilbronn als Waffenverbotszone ausgewiesen. Zum Beginn des Weindorfs am 5. September weitete die Stadt Heilbronn ihre Waffen- und Messerverbotszone auf die Innenstadt aus. Bis dahin galt sie nur im Bereich des Hauptbahnhofs. Täglich zwischen 14 und 6 Uhr dürfen nun zudem zwischen der Allee und dem Neckar keine Waffen sowie Messer mit einer Klinge über vier Zentimetern mitgeführt werden. Die Stadt Heilbronn schreibt dazu: "Unter diesen Voraussetzungen ist das Führen von Waffen oder Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Klingenlänge über vier Zentimeter nicht erlaubt." Es drohen Geldbußen von bis zu 10.000 Euro. Es gelten aber auch Ausnahmen. Wie Polizei und Innenministerium mitteilen, gilt durch die Waffenverbotszonen kein Recht auf verdachtsunabhängige Kontrollen. Nichtsdestotrotz kann die Polizei mit dieser Regelung verschärft kontrollieren und gefährliche Gegenstände beschlagnahmen, so die Stadt.

Heilbronner Polizei sieht Entwicklung positiv

Das Polizeipräsidium Heilbronn zieht rund sechs Wochen nach der Erweiterung der Waffenverbotszone auf die Heilbronner Innenstadt eine positive Bilanz. Neben normalen Taschenmessern wurden auch Faustmesser, Pfefferspray und sogenannte Karambit-Messer beschlagnahmt. 14 weitere Fälle hat der Kommunale Ordnungsdienst bei Kontrollen am Bahnhof und in der Innenstadt festgestellt. In allen Fällen müssen die Betroffenen mit einem Bußgeld rechnen. Die Polizei sieht die Entwicklung positiv. Die Waffenverbotszone erweitere den Handlungsspielraum deutlich, wie ein Sprecher auf SWR-Anfrage mitteilt. Jedes eingezogene Messer trage zur Sicherheit bei, insbesondere innerhalb der Trinker- und Obdachlosenszene.

Jeder Zehnte nahm an Umfrage zur Waffenverbotszone teil

Drei Viertel der Befragten sprechen sich laut Stadt für die Fortführung der Verbotszone am Bahnhof aus. Fast alle Teilnehmenden der anonymen Umfrage hatten sich eine Ausweitung der Zone gewünscht, mittlerweile besteht sie eben auch in der Innenstadt. Für die Umfrage hatte das Rathaus 15.000 Menschen angeschrieben. Von etwa jedem zehnten gab es eine Antwort - lediglich 1.500 Menschen also.

Die Stadt schreibt aber auch auf ihrer Facebook-Seite: "Zugegeben. Eine gewisse Skepsis gegenüber der Waffenverbotszonen in Heilbronn kam nicht nur unter unseren bisherigen Postings, sondern auch in der Befragung zur Evaluation zur Sprache." Und die ersten kritischen Stimmen zeigen sich direkt unter dem Post der Stadt. Auch in der Vergangenheit kam es in den sozialen Netzwerken zu Berichten über die Waffenverbotszonen häufig zu Diskussionen. Ebenso äußerten sich Lokalpolitiker zwiegespalten.

Befragung geht in weitere Runde

Nichtsdestotrotz: Im Frühjahr soll es die nächste Befragung geben. Angeordnet wurde die Zone, weil es wiederholt Straftaten mit Waffen gab. Seit Juni hat die Polizei rund um den Bahnhof zwölf Vorfälle gemeldet. Die Verbotszone am Bahnhof ist zunächst auf ein Jahr befristet. Über eine Verlängerung wird nach der dritten Befragung im Frühjahr entschieden.