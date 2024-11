Damit sich Besucher auf den Weihnachtsmärkten wie in Heilbronn und Bad Wimpfen sicher fühlen, setzen Veranstalter auf bewährte Konzepte. Auch das Waffenverbot wird umgesetzt.

Es wird so langsam besinnlich: Seit dieser Wochen locken auch in Heilbronn-Franken Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in Heilbronn, Bad Wimpfen oder Schwäbisch Hall, tausende Besucher an. Angesichts eines "abstrakt großen Gefährdungspotentials", das der Bundesverfassungsschutz sieht , haben die Veranstalter in den Städten ihre Sicherheitsmaßnahmen überprüft.

Sicherlich haben wir auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder Poller als Einfahrt-Sperren installiert.

Sicherheit durch Kontrollen der Polizei und Poller

Steffen Schoch vom Heilbronner Stadtmarketing erklärt, die Einfahrten zum Markt werden durch Poller geschützt. Zusätzlich sorge ein Securitydienst in Kooperation mit der City-Streife für Sicherheit, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden. Die Polizei sei ebenfalls präsent. Ein ähnliches Konzept fährt auch Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Organisator Jochen Großkopf beruft sich auf die letzten Jahre und sagt: "Wir haben ein Sicherheitskonzept, das funktioniert." Die Polizeiposten sind jeweils in direkter Nähe zu den Märkten. In Schwäbisch Hall gibt es ebenfalls Einfahrtssperren. Die Videokameras am Marktplatz sollen nach Schluss des Weihnachtsmarkts vor Vandalismus, Einbruch und Diebstahl schützen.

Keine konkrete Gefahr, aber erhöhte Wachsamkeit

Das Polizeipräsidium Heilbronn teilt mit, dass aktuell keine konkreten Gefährdungshinweise für Weihnachtsveranstaltungen vorliegen. Dem kann sich auch das Präsidium Aalen anschließen, das für Schwäbisch Hall verantwortlich ist. Die politische Gemengelage werde ständig miteinbezogen, so ein Sprecher der Heilbronner Polizei. Je nach Lage würden verstärkt Polizeistreifen eingesetzt. Um das Messerverbot durchzusetzen, seien Besucherkontrollen denkbar, so ein Sprecher der Polizei Aalen.

Polizei sieht keinen Grund auf Weihnachtsmarkt zu verzichten

Die Veranstalter und die Polizei appellieren an die Eigenverantwortung der Besucher. Ein wachsames Auge und die Meldung von Auffälligkeiten würden zur Sicherheit aller beitragen. Angst solle aber nicht geschürt werden - im Gegenteil: Beide Polizeipräsidien sehen keinen Grund, wegen Sicherheitsbedenken auf den Besuch der Weihnachtsmärkte zu verzichten.