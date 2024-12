Sieben Verletzte nach Unfall bei Satteldorf

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Sonntagvormittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt.

Auf der B290 zwischen Satteldorf und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind gegen 9 Uhr ein Auto und ein Kleinbus offenbar frontal aufeinandergeprallt, so die Polizei. Nach ersten Ermittlungen ist das Auto beim Überholen in den Gegenverkehr geprallt. Dabei wurden sieben Menschen in den beiden Fahrzeugen verletzt, fünf davon schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Offene Fragen zur Unfallursache

Die Feuerwehr musste einen Verletzten aus dem Kleinbus wegen einer eingeklemmten Tür befreien. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Den Sachschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Den genauen Unfallhergang versucht die Polizei zu ermitteln. Das möglicherweise überholte Fahrzeug war nicht mehr am Unfallort. Hinweise auf einen wetterbedingten Unfall gibt es laut Polizei derzeit nicht. Für die Rettungs-, Aufräumarbeiten und die Unfallermittlungen musste die B290 voll gesperrt werden. Die Sperrung wird laut Polizei noch bis in den frühen Sonntagnachmittag andauern.