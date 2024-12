per Mail teilen

Eine Frau ist am Freitag bei Obersontheim unter Einfluss von Alkohol mit dem Auto unterwegs gewesen. Mehrmals soll sie in den Gegenverkehr gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag stoppte die Polizei eine 50-Jährige mit ihrem Auto in Untersontheim (Kreis Schwäbisch Hall). Die Frau hatte Alkohol getrunken und musste eine Blutprobe abgeben. Zuvor kam sie, wohl weil sie getrunken hatte, mehrfach in den Gegenverkehr.

Verkehrsteilnehmer verhindern Unfälle

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und anderen Autofahrerinnen und -fahrern, die durch die 50-Jährige gefährdet wurden. Auf der Landstraße von Vellberg (ebenfalls Kreis Schwäbisch Hall) nach Obersontheim soll die Frau mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Dem Polizeibericht von Samstag zufolge konnten die anderen Verkehrsteilnehmer Unfälle nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen verhindern.

Folgen für Autofahrerin noch offen

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall entgegen. Wie hoch der Blutalkoholwert der 50-Jährigen war und ob ihr ein Führerscheinentzug droht, dazu machte die Polizei am Samstag keine Angaben.