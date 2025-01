BW-Newsticker am Morgen:

9:42 Uhr

++ Wanderwege im Pfälzerwald ändern sich ++

Die Wanderwege im Biosphärenreservat Pfälzerwald sollen umgestaltet werden. Eine Arbeitsgruppe arbeitet aktuell daran, das Wandernetz in der Westpfalz zu verbessern. In Zukunft sollen rund 40 Prozent der ausgeschilderten Wanderwege des Pfälzerwald-Vereins wegfallen. Das betrifft nach Angaben des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen vor allem parallel verlaufende Wanderwege und Abkürzungen. Das Motto laute weniger ist mehr, die Wanderwege sollen stattdessen qualitativ hochwertiger werden, heißt es vom Biosphärenreservat. Auch auf kommunaler Ebene seien die ausgeschilderten Wanderwege in den vergangenen Jahren bereits um ein Drittel reduziert worden. Eine Arbeitsgruppe aus dem Bezirksverband Pfalz, dem Pfälzerwald-Verein, der Pfalztouristik und den betroffenen zehn Städten und Verbandsgemeinden bespricht sich aktuell, wie das Wandern im Pfälzerwald künftig aussehen soll. Im März sollen die Ergebnisse dann offiziell vorgestellt werden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.01.2025 um 11:30 Uhr.