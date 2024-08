Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

7:22 Uhr Schnelllade-Pionier: Nürtinger erhält Deutschen Umweltpreis Es gibt sie noch, die schwäbischen Tüftler: Für seine Ideen in der Elektromobilität und ein System zum schnelleren Laden von Elektroautos wird der Unternehmer Thomas Speidel aus Nürtingen (Kreis Esslingen) in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Den mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) teilt sich der 57-Jährige mit der Moorforscherin Franziska Tanneberger (46) aus Greifswald. Sie wird für ihren Einsatz für die Renaturierung von Mooren gewürdigt. Speidel, Gründer und Geschäftsführer des Schnelllade-Spezialisten ADS-TEC Energy am Rande der Schwäbischen Alb, wird nach DBU-Angaben vor allem für den mutigen Kurswechsel seines Familienbetriebs von einer Zulieferfirma für Verbrennermotoren zu einem Innovationstreiber für die Energiewende geehrt. Zudem habe sein Unternehmen innovative Hochleistungssysteme entwickelt, die unter anderem das Aufladen von Elektroautos innerhalb von Minuten ermöglichten, hieß es. Dabei handele es sich um batteriegepufferte Schnelllader, die laut Speidel flexibel an Straßen, Firmengebäuden sowie in Wohngebieten ohne Garagen oder Wallboxen aufgestellt werden können. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht den Umweltpreis am 27. Oktober in Mainz. Sendung am Do. , 29.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:18 Uhr Ulm-Friedrichshafen: Busse statt Nachtzüge ab 7. September Die Nachtzüge auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen werden ab 7. September bis voraussichtlich Mitte Dezember durch Busse ersetzt. Grund sei ein hoher Krankenstand beim Personal der Stellwerke, teilte die Deutsche Bahn gestern mit. Von Dienstag bis Samstag zwischen 00:40 Uhr und 04:30 Uhr fallen jeweils vier Zugverbindungen aus. Stattdessen fahren Busse. Dadurch verlängert sich die Reisezeit. Das sei nötig, weil viele Beschäftigte der Stellwerke entlang der Südbahn krank seien. Die Deutsche Bahn will mit den Streichungen nachts genügend Personal zur Verfügung haben, um den Zugverkehr tagsüber sicherzustellen. Es handele sich um hochqualifizierte Fachleute, die für die jeweilige Stellwerktechnik und Region ausgebildet sein. Die Bahn bietet nach eigenen Angaben verstärkt Aus- und Fortbildungen an, um Personallücken zu schließen. Sendung am Do. , 29.8.2024 7:00 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Regionalnachrichten

7:07 Uhr Bau neuer Radschnellwege in BW - es ist kompliziert Ich hatte es ja eingangs erwähnt: Baden-Württemberg will mehr Radverkehr und dafür mehr Radschnellwege bauen. Aber so richtig voran geht es damit nicht - bisher sind nur vier Teilstücke gebaut worden. Bis 2030 sollten eigentlich 20 Radschnellwege entstehen. Wie beim Straßenbau gilt es jedoch, verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. So müssen Anliegerkommunen den Routen zustimmen und Naturschutzbestimmungen berücksichtigt werden. An der Planung sind viele Behörden beteiligt. Das Land hat laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) jetzt seine Strategie geändert und baut zunächst Teilabschnitte - wo es möglich sei und es keine Widerstände gebe. Dass es mit den fahrradfreundlichen Straßen auch klappen kann, zeigt übrigens das Beispiel Mannheim: 16 Fahrradstraßen sind dort bereits entstanden, zehn weitere sollen folgen. Dafür sorgt auch eine ehrenamtliche städtische Fahrradbeauftragte, die es in Mannheim seit April gibt. Baden-Württemberg Noch immer nur Teilstrecken fertig Neue Radschnellwege in BW kommen nur langsam voran Das Land will bis 2030 den Radverkehr verdoppeln. Dafür will das Land auch neue Radschnellwege bauen. Doch der Ausbau geht nur langsam voran. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Mi. , 28.8.2024 17:00 Uhr, Nachrichten, SWR Kultur

6:55 Uhr Tödlicher Unfall: 88-Jähriger erfasst mit Auto zwei Radfahrer Bei einem Unfall in Deggenhausertal (Bodenseekreis) ist gestern Nachmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Den tödlichen Unfall hatte nach Polizeiangaben ein 88-jähriger Autofahrer verursacht, als er gegen 15:15 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet und dort nacheinander mit zwei Radfahrern kollidierte. Der erste Radfahrer, ein 61-Jähriger, wurde nur leicht verletzt. Anschließend erfasste der Wagen jedoch einen 68-jährigen Mann, der dabei so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 88-jährige Unfallverursacher erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Warum er auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Markdorf Auf die Gegenfahrbahn geraten Tödlich verletzt: 88-jähriger Autofahrer erfasst Radfahrer Ein 68-jähriger Radfahrer ist im Bodenseekreis bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Ein 88-jähriger Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit ihm zusammengestoßen. Sendung am Do. , 29.8.2024 5:00 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

6:45 Uhr Stuttgarter Weindorf eröffnet - keine Spur von Terrorangst Das Stuttgarter Weindorf war nach der Eröffnung gestern Abend gut gefüllt. Angst vor Terror wegen der Messerattacke in Solingen hat die Gäste offenbar nicht ferngehalten. Die Stadt Stuttgart hatte sich nach des wohl im Namen der Terrororganisation "Islamischer Staat" verübten Anschlags in Solingen am Montag dazu entschlossen, die Waffenverbotszone der Innenstadt an die Öffnungszeiten des Weindorfs anzupassen. Das heißt, die strengeren Regeln gelten damit nicht nur in den Abend- und Nachtstunden rund um die Wochenenden, sondern auch am Tag zu den Öffnungszeiten des Weindorfs. Außerdem soll es während des Weinfestes verstärkt Polizeikontrollen geben. Taschenkontrollen an den Eingängen zum Weindorf wird es jedoch weiterhin keine geben. Der Preis für das Viertele, also Rot-, Rosé- oder Weißwein im traditionellen 0,25-Liter-Glas, ist in diesem Jahr wieder etwas gestiegen. Vereinzelt sind auf den Getränkekarten der Wirte Angebote zwischen 5,50 und 6 Euro zu finden. Neu in diesem Jahr ist zudem eine App, von der man sich über das Gelände führen lassen kann. Video herunterladen (84,1 MB | MP4) Sendung am Mi. , 28.8.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:37 Uhr Weiterer Prozess nach tödlichen Schüssen an Offenburger Schule Rund neun Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen 15-Jährigen an einer Offenburger Schule beginnt heute ein Prozess gegen einen weiteren Jugendlichen. Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, geplante Straftaten nicht angezeigt zu haben. Mehr Details dazu hat die Justiz aus Jugendschutzgründen nicht veröffentlicht; auch nicht, in welcher Beziehung er zu dem bereits verurteilten Angreifer stand. Der Prozess ist nicht öffentlich. Im Juli fiel bereits das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter. Zum Tatzeitpunkt war er 15 Jahre alt. Der heute 16-Jährige muss für acht Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da die Verteidigung dem Gericht zufolge Revision einlegte. Auch die Eltern des Schützen sind angeklagt, sie sollen ihrem Sohn fahrlässig Zugang zur Tatwaffe ermöglicht haben, so der Vorwurf. Ein an der Schule zufällig anwesender Vater, Saba Ayoub, überwältigte den Jugendlichen nach der Tat. Für seinen Einsatz erhielt er später die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg. In unserem Beitrag aus dem Dezember 2023 erzählt Ayoub von dem Tag. Die Tat ist damals rund einen Monat her: Video herunterladen (73 MB | MP4) Sendung am Do. , 29.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten

6:19 Uhr Medienberichte: Warenhauskette Breuninger soll offenbar verkauft werden Laut "Wirtschaftswoche" sollen die Stuttgarter Kaufhauskette Breuninger und ihre Immobilien verkauft werden. 31 potenzielle Käufer seien bereits gefunden, berichtet das Magazin. Unter den Interessenten soll auch der Versandriese Amazon sein, der es möglicherweise auf das gut gehende Onlinegeschäft der Kaufhauskette abgesehen haben könnte. Der Handelsverband Baden-Württemberg zeigte sich überrascht von der Entwicklung. Die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands, Sabine Hagmann, äußerte sich im SWR zuversichtlich in Bezug auf eine mögliche Übernahme der Kaufhauskette. Breuninger wollte zu den Marktgerüchten keine Angaben machen. Laut der "Wirtschaftswoche" sollen erste konkrete Angebote für die Warenhauskette und ihre Immobilien Ende Oktober vorliegen. Video herunterladen (33,2 MB | MP4) Sendung am Mi. , 28.8.2024 21:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:15 Uhr So wird das Wetter in BW heute und am Wochenende Heute wird es nochmal so richtig heiß in Baden-Württemberg - nach einem sonnigen Vormittag können die Temperaturen nachmittags Höchstwerte von bis zu 35 Grad erreichen. Dazu bilden sich Quellwolken: Gewitter kann es ab dem Nachmittag im Südschwarzwald geben, Schauer sind auch im Norden des Landes in Richtung Main möglich, ansonsten bleibt es trocken. Für etwas Abkühlung sorgt dabei nur der Wind, der aus unterschiedlichen Richtungen weht. Ähnlich heiß soll das Wetter übrigens auch morgen und am Wochenende bleiben - bei Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (42,7 MB | MP4) Sendung am Mi. , 28.8.2024 19:57 Uhr, Baden-Württemberg Wetter, SWR BW

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Das Landessozialministerium stellt heute einen neuen Bericht zur gesellschaftlichen Teilhabe vor. Für armutsgefährdete Menschen wird es demnach immer schwerer, eine Wohnung zu finden. Wegen steigender Wohnkosten bestehe für sie die Gefahr, wohnungslos zu werden. Mehr als 1,7 Millionen Menschen in Baden-Württemberg sind laut dem Verband Liga der Freien Wohlfahrtspflege von Armut bedroht - das ist jeder Siebte im Land. Vor dem Landgericht Stuttgart soll heute das Urteil im Prozess wegen Betrugs gegen zwei 60- und 51-jährige Männer fallen. Den beiden wird vorgeworfen, 2015 als Mitglieder einer Bande mehr als 500 Menschen in Deutschland um insgesamt mehr als 2,5 Millionen Euro betrogen zu haben. Dazu sollen sie den mutmaßlich Geschädigten vorgetäuscht haben, ihr Geld in ein in Wahrheit nicht existierendes Kapitalanlagemodell in Hongkong zu investieren. Heute Abend findet in der Schweiz die Auslosung für die neue Ligaphase der Champions League statt. Dabei geht es auch um die Gruppengegner des VfB Stuttgart sowie die Gegner der anderen deutschen Teilnehmer: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Sendung am Do. , 29.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:07 Uhr Paralympics in Paris offiziell eröffnet Seit gestern steht Paris wieder ganz im Zeichen der Ringe - am Abend wurden die Paralympics eröffnet. Wie schon bei den olympischen Spielen fand die Feier im Stadtzentrum statt. Die rund dreistündige Parade passierte zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen Champs-Élysées und Place de la Concorde. Rund 4.400 Sportlerinnen und Sportler nehmen an den olympischen Spielen für Menschen mit Beeinträchtigungen teil. Auch aus Baden-Württemberg sind zwölf Athletinnen und Athleten am Start. Für die Rollstuhl-Rugby-Herren mit Moritz Brückner von den Donauhaien Illerrieden (Alb-Donau-Kreis) wird es heute schon Ernst: Um 17:30 Uhr starten sie gegen Japan ins Turnier. Für das Tischtennis-Team geht es heute ebenfalls los - mit dabei sind Jana Spegel und Thomas Brüchle, beide von Tischtennis Frickenhausen (Kreis Esslingen). Alles über die Athletinnen und Athleten aus dem Südwesten sowie ihre Medaillenchancen lest ihr hier. Impressionen aus Paris Die schönsten Momente der Eröffnungsfeier Unter dem Motto "Paradox" wurden die Paralympics 2024 in Paris eröffnet. Hier gibt es die schönsten Bilder der Zeremonie. Sendung am Do. , 29.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg