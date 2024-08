Der Hitze ausweichen und einfach früher arbeiten? Auf Baustellen ist das meist keine Option. Kritik kommt deswegen aus der Baubranche.

Mehrere Baustellen sorgen in Heilbronn-Franken derzeit für Behinderungen: So wird etwa die B27 zwischen Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) und Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) erneuert. Gleichzeitig haben die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter in dieser Woche fast täglich mit Temperaturen von über 30 Grad zu kämpfen. Die Arbeitszeiten zu verlegen, ist allerdings meist keine Option, erklärt Straßenbauexperte Horst Zimmermann von Albert Amos in Brackenheim (Kreis Heilbronn). Arbeitszeiten auf Baustellen in Städten und Gemeinden sind nicht flexibel. Dort darf laut Gesetz erst ab 7 Uhr gearbeitet werden - auch wegen des Lärms. Das gilt auch für Hitzetage. Während im Büro Grenzwerte für Temperaturen festgelegt sind, gibt es diese auf dem Bau nicht.

Vorgesetzter muss über Hitzebelastung entscheiden

Ab wann auf Baustellen nicht mehr gearbeitet werden kann, entscheidet letztendlich der Polier, die Leitung der Baustelle. Es werde je nach Situation vor Ort entschieden, wann die Arbeit ruhen muss, erklärt Zimmermann. Das Problem: Auch wenn bereits am Vortag klar ist, dass ein sehr heißer Tag kommt, gebe es auf Baustellen kaum Flexibilität gegen die Hitze. Die einzige Möglichkeit, auf Hitze zu reagieren, sei derzeit, die Arbeiten irgendwann einzustellen, sagt Zimmermann. Er fordert den Gesetzgeber auf, Bauarbeiten auch vor 7 Uhr zu erlauben.

Im Büro gibt es hingegen Hitzeregeln Bei 35 Grad ist ein Raum nicht mehr zum Arbeiten geeignet. Das gibt der Gesetzgeber vor. Allerdings heißt auch das nicht, dass die Beschäftigten einfach heimgehen könnten. In einem solchen Fall sollte man erst einmal die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten auf das Problem ansprechen. Möglicherweise gibt es dann eine Lösung - beispielsweise, dass man das Büro wechseln oder im Keller arbeiten kann.

Warum Bauarbeiten nicht früher starten

Für die Arbeit auf Baustellen in Städten und Gemeinden, auch Straßenbaustellen, gibt es in Deutschland klare Regeln. Diese verhindern jedoch das Arbeiten frühmorgens an sehr heißen Tagen. Aus Sicht von Bauunternehmen ist das ein ärgerlicher Zwiespalt: Einerseits sollten Baustellen schnell fertig werden, andererseits gebe es bei Hitze aber keine Flexibilität. Abgesehen von den gesetzlichen Vorgaben wären allerdings Anwohner und Anwohnerinnen wenig begeistert, wenn morgens früher mit Bauarbeiten gestartet werde. Da gebe es auch zu wenig Verständnis in der Bevölkerung, meint Zimmermann.

Viele Arbeitnehmer kennen Hitze-Regelungen nicht

Für eine ordnungsgemäße Umsetzung der gesetzlichen Regelungen für Hitzetage müssen diese auch bekannt sein. Eine repräsentative Studie zeigt jedoch, nur die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland kennt die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Hitzeschutz am Arbeitsplatz. Zwei Drittel der Befragten spüren demnach allerdings Belastungen durch Hitze am Arbeitsplatz.