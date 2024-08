Mit 114 Jahren ist Charlotte Kretschmann am Dienstag in ihrem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck gestorben. Bis zuletzt war die älteste Frau Deutschlands auf Instagram aktiv.

Charlotte Kretschmann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist tot. Das bestätigte ihr Enkel der Deutschen Presse-Agentur. Seine Großmutter sei am Dienstagabend friedlich in ihrem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck eingeschlafen, sagte er. Charlotte Kretschmann wurde 114 Jahre alt und war die älteste Frau Deutschlands. Zuerst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Fünf Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs geboren Am 3. Dezember 1909 wurde Charlotte Kretschmann in Breslau im heutigen Polen geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg trat sie einem Leichtathletikverein bei. Dort verliebte sie sich in ihren späteren Ehemann Werner, einen der damals besten 100-Meter-Läufer Deutschlands. Das Paar bekam eine Tochter. Dann kam der Zweite Weltkrieg: Werner musste nach Frankreich, Charlotte floh mit dem Kind vor den einmarschierenden Russen. Alle überlebten den Krieg und zogen nach Stuttgart. Der SWR hatte sie zuletzt anlässlich ihres 113. Geburtstags besucht. Damals verriet sie: "Wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, ich will es gar nicht sagen." Video herunterladen (12,3 MB | MP4) Ihr Mann und auch ihre Tochter leben nicht mehr. Charlotte Kretschmann, die nicht mit Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann verwandt ist, hatte bis auf ihre beiden Enkel Jürgen und Peter alle überlebt. Bis vor wenigen Jahren wohnte sie noch allein, nach einer Hirnblutung entschied sie sich dann aber ins Heim zu ziehen. "Der Herrgott hat das nicht gut gemacht", sagte Kretschmann damals. "Zum Schluss müsste es einem ja eigentlich gutgehen, aber es geht einem immer schlechter." Geheimrezept für Charlotte Kretschmanns langes Leben Sie sei zwar sportlich aktiv gewesen, Dinge wie gesunde Ernährung und Sport seien für sie aber nicht der Schlüssel zu einem langen Leben gewesen, erzählte Charlotte Kretschmann vor eineinhalb Jahren in einem SWR-Interview. Viel wichtiger sei ihre Wissbegierde und aktiv zu bleiben. Und natürlich immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich habe gar keine Angst vor neuer Technik. Beispielsweise habe sie auch damals schon früh eine Spülmaschine gehabt. Auch dadurch, dass ihr Mann beim Elektrogerätehersteller AEG gearbeitet habe. Ihre Schwester habe auf die elektrische Maschine ganz neidisch reagiert und eine eigene gewollt, erzählte Charlotte Kretschmann. Bis zuletzt war sie dank der Hilfe ihres Enkels sogar auf Instagram aktiv. Mehr als 14.000 Menschen folgten ihr. Der letzte Post entstand im März diesen Jahres. Älteste Frau Deutschlands: Kretschmann bewahrt sich Eitelkeit Ganz besonders wichtig war Charlotte Kretschmann ihr Aussehen. Sie ging alle zwei Wochen zum Friseur, trug lackierte Nägel und Parfüm. "Die Eitelkeit hab ich mir bewahrt", sagte sie. "Ich sage immer, wenn ich nicht mehr auf mein Äußeres achte, dann ist es mit mir aus." Gedanken an den Tod? Die hatte Charlotte Kretschmann nach eigener Aussage nicht oft. "Das bringt ja nichts, irgendwann kommt es einfach - und ich kann am wenigsten etwas dafür."