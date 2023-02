Ich habe immer das Neueste und Schickste gehabt. Und das mache ich auch weiter so.

Charlotte Kretschmann ist Jahrgang 1909

1909: Charlotte wird in Breslau in Schlesien geboren. Damals regiert noch ein Kaiser, und als Kind erlebt sie den Ersten Weltkrieg. In den 1920er Jahren verliebt sie sich in Werner, ihren späteren Mann. Doch ihr Glück wird zerrissen. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Er muss an die Front. Sie ist wie Millionen anderer Menschen damals auf der Flucht nach Westen. Die beiden finden sich wieder und gründen in Stuttgart eine Familie.

Familie: Enkel kümmern sich um die 113-Jährige

Ihr Mann Werner lebt heute nicht mehr, auch ihre Tochter ist gestorben. Doch ganz allein ist Charlotte Kretschmann nicht: Ihre Enkel kümmern sich um sie. Sie weint oft nachts, sagt sie. An ihren eigenen Tod will sie aber nicht denken. „Nein, damit befasse ich mich nicht. Wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, will ich’s gar nicht sagen. Ich sage, ich will meinen Geburtstag übergehen, ich will gar nichts davon wissen. Gehen muss jeder – sagen mir auch die Ärzte, das weiß ich auch.“