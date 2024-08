Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

7:03 Uhr Meinung: "Gerade in der Migrationspolitik ist es erforderlich, genau hinzusehen" Mein Kollege und Hauptstadtkorrespondent Sebastian Deliga hat sich nach den Ereignissen in Solingen und Mannheim Gedanken über die Migrationspolitik in Deutschland gemacht. Sein Fazit: "Was in Solingen und Mannheim passiert ist, hat mich geschockt." Dabei helfe es seiner Meinung nach nicht, ganzer Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht zu stellen - vielmehr sei es in der Sache erforderlich, genau hinzusehen. "Nein, nicht im grellen Licht des Populären sollten Lösungen diskutiert werden. Es braucht einen klaren Kurs des Machbaren", so seine Meinung.

6:52 Uhr Das Wetter heute in Baden-Württemberg Es ist Zeit für einen Blick aufs Wetter: Dank hoch "Piet" ist es weiterhin Wetter. Überall in Baden-Württemberg scheint heute die Sonne, dabei wird es im Tagesverlauf sehr warm bis heiß mit Temperaturen von 26 bis 33 Grad. Über dem Schwarzwald, der Schwäbischen Alb und dem Allgäu können sich kleine Quellwolken bilden. Das Sommerwetter bleibt uns auch morgen noch erhalten, erst am Freitag kann es örtlich Schauer oder Gewitter geben.

6:45 Uhr Warum so viele Spanier Urlaub in Sasbachwalden machen Wasserfälle, gutes Essen, ein Freibad, die Schwarzwald-Idylle - es gibt schon den ein oder anderen guten Grund, seinen Urlaub im Schwarzwald, genauer gesagt in Sasbachwalden (Ortenaukreis) zu machen. Dass der Ort aber einer der Hotspots gerade für Urlauber aus Spanien ist, ist dann doch etwas besonders. Schon seit Jahren sorgen sie dafür, dass die Gästezahlen immer weiter ansteigen. Ausgelöst wurde der Hype wohl durch eine bekannte spanische Bloggerin, die vor ein paar Jahren begeistert über Sasbachwalden berichtet hat. Zudem ist Sasbachwalden in vielen Reise- und Wohnmobilführern unter den Top-Zielen im Schwarzwald vertreten. Meine Kollegin Susann Bühler hat mit Urlaubern aus Spanien gesprochen und gefragt, was sie an Sasbachwalden so lieben:

6:32 Uhr Feuer in Wohnhaus in Bad Friedrichshall Schon gestern Abend hat es in einem Wohnhaus in Bad Friedrichshall-Untergriesheim (Kreis Heilbronn) gebrannt. Laut Feuerwehr musste ein Mensch im Krankenhaus behandelt werden, das Haus sei zudem nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Feuerwehr vermutet, dass der Brand im ersten Stock im Außenbereich des Hauses ausgebrochen ist und dann auf das Haupthaus übergegriffen hat. Die Ursache ist demnach noch nicht bekannt. Bad Friedrichshall Rund 250.000 Euro Schaden Mehrfamilienhaus in Bad Friedrichshall nach Brand vorerst unbewohnbar In einem Wohnhaus in Bad Friedrichshall-Untergriesheim hat es am Dienstagabend gebrannt. Laut Feuerwehr musste ein Mensch im Krankenhaus behandelt werden.

6:31 Uhr Restaurant in Ravensburg ausgebrannt Ein Feuer in einem Restaurant in Ravensburg hat einen geschätzten Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Als die Einsatz- und Rettungskräfte am frühen Morgen eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Es brannte den Angaben zufolge vollständig aus - verletzt wurde niemand. Was den Brand auslöste, ist noch unklar. Das Gebäude wurde als Restaurant und von einem Catering-Service genutzt.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute wird in Stuttgart das 48. Weindorf eröffnet. Nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen in Nordrhein-Westfahlen verschärft die Stadt die Sicherheitsvorkehrungen für das Weindorf. Absperrungen und Einlasskontrollen wie bei der Fußball-EM soll es aber nicht geben. Die wichtigsten Infos zum Fest findet ihr in unserem FAQ. Vor gut zwei Wochen endeten die Olympischen Spiele - ab heute finden in Paris die Paralympics statt. Bis zum 8. September kämpfen Athletinnen und Athleten mit körperlicher Behinderung um Medaillen in 22 Sportarten. Mit dabei sind auch Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg. Die Eröffnungsfeier wird heute ab 20:00 Uhr live im ZDF übertragen. Wie die Olympischen Spiele starten auch die Paralympics im Zentrum der Stadt: auf der Place de la Concorde und den Champs-Elysées. Seit 25 Jahren unterstützt die Reutlinger Tafel Bedürftige mit preisgünstigen Lebensmitteln. Heute feiert sie ihr Jubiläum mit einem Sommerfest und Tag der offenen Tür. Dabei ist auch Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD), der ein Grußwort halten wird.

6:03 Uhr Satellit sorgt für Feuerball am Himmel über BW Habt ihr den Lichtschweif am Himmel gestern Abend auch gesehen? In den sozialen Netzwerken haben sich Bilder und Videos von einem sich schnell bewegenden Feuerball verbreitet und für jede Menge Spekulationen gesorgt. Jetzt ist klar, was da am Himmel über Baden-Württemberg zu sehen war: Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist ein Starlink-Satellit aus Süddeutschland über der Schweiz in die Erdatmosphäre eingetreten. Das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr habe dem BBK diese Information übermittelt, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes der Nachrichtenagentur dpa. In verschiedenen Städten Baden-Württembergs erhielt die Polizei gestern Abend Anrufe von Menschen, die einen Feuerschein am Himmel beobachtet hatten. Baden-Württemberg Zahlreiche Videos zeigen Ereignis Feuerball am Himmel: Starlink-Satellit über der Schweiz in Erdatmosphäre eingetreten In den sozialen Netzwerken posteten am Dienstagabend viele Menschen aus Baden-Württemberg Videos eines seltenen Ereignisses. Nun bestätigten offizielle Stellen, was passierte.