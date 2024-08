Frau stürzt mit ihrem Auto bei Wolpertshausen in eine Schlucht

Auf der Cröffelbacher Steige bei Wolpertshausen ist eine Frau von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Auf der Cröffelbacher Steige zwischen Wolpertshausen und dem Ortsteil Cröffelbach (beide Kreis Schwäbisch Hall) ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr von der Straße abgekommen und rund 30 Meter in eine Schlucht gestürzt. Die 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sie war mit ihrem Auto von Wolpertshausen kommend unterwegs und kam in einer Spitzkehre von der Straße ab. Das Fahrzeug krachte in zwei Bäume. Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar.

Bergung des Wagens dauert wohl länger

Da der Wagen in eine Schlucht abstürzte, sei die Bergung für den Abschleppdienst laut eines Sprechers schwierig und wird wohl länger dauern. Die Landesstraße ist allerdings nicht voll gesperrt, sondern auf einer Spur befahrbar. Die Polizei regelt den Verkehr. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.