Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

6:24 Uhr So wird heute das Wetter in BW Es wird wieder wärmer im Land: Ein neues Hochdruckgebiet sorgt im Lauf des Tages für sonniges Wetter bei Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad. Nur in Oberschwaben halten sich hier und da ein paar Wolken, aber auch dort kommt immer wieder die Sonne heraus. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,8 MB | MP4)

6:16 Uhr Das wird heute wichtig Wer diese Woche mit der Lufthansa-Tochter Discover fliegen wollte, muss womöglich umbuchen: Ab heute streiken Piloten, Pilotinnen und das Kabinenpersonal bei Discover. Dazu aufgerufen haben die beiden Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit. Die Arbeitsniederlegung soll bis Freitag dauern. "Bestreikt werden alle Abflüge von deutschen Flughäfen", kündigte UFO an. Die Gewerkschaften wollen eigene Tarifverträge bei dem Ferienflieger durchsetzen. Discover bietet Flüge von Frankfurt und München an. Wer schon in der Pflege arbeitet oder sich für eine Ausbildung interessiert, den lädt das Universitätsklinikum Mannheim heute zum Pflegefestival #UMMdenken ein. Fachkundige Besucherinnen und Besucher können von 9 bis 15 Uhr die Pflegefachkräfte der Intensiv-, Anästhesie-, Notfall- und Stroke Unit-Bereiche der UMM im Lernkrankenhaus TheSiMA (Haus 37, Ebene 3) live erleben und sich bei realitätsnahen Simulationen interaktiv einbringen. BW-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) besucht heute den Präsidenten der französischen Region Grand Est, Franck Leroy, in Straßburg. Eines der geplanten Gesprächsthemen ist der grenzüberschreitende Bahnverkehr. Auch seine Partei- und Kabinettskollegin Theresa Schopper, die BW-Kultusministerin, ist von heute an auf Sommertour. Auf dem Programm steht heute unter anderem ein Austausch mit Jugendoffizieren der Bundeswehr im Besucherzentrum des Kommandos Spezialkräfte (KSK) in Calw. Sendung am Di. , 27.8.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:10 Uhr Fast zwei von drei Abschiebungen in BW scheitern Nach dem tödlichen Anschlag mit drei Toten in Solingen (NRW) wird nun wieder über schnellere Abschiebungen diskutiert. In Baden-Württemberg hätten im vergangenen Jahr 5.700 Menschen abgeschoben werden sollen, doch nur in 2.100 Fällen ist das gelungen. Das heißt: Rund 63 Prozent der Abschiebungen im Land sind 2023 gescheitert. Es gibt unterschiedliche Ursachen, warum schnelle Rückführungen häufig scheitern. Oft trifft die Polizei die Betroffenen am gemeldeten Wohnort zum geplanten Zeitpunkt nicht an. Ein anderer Grund kann sein, dass die Betroffenen keine Papiere haben, es also schwer ist, die Identität festzustellen und damit auch unklar ist, woher die Personen kommen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) haben am Montag schärfere Gesetze angekündigt. Baden-Württemberg Debatte nach Anschlag in Solingen Schnelle Abschiebungen: Warum das in BW nicht immer möglich ist In Baden-Württemberg hätten im vergangenen Jahr 5.700 Menschen abgeschoben werden sollen. In 2.100 Fällen ist das gelungen. Darunter waren auch 818 schwere Straftäter.