Ein 39-jähriger Mann hat in Königsbronn einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch am Tatort festnehmen.

In Königsbronn im Kreis Heidenheim hat ein offenbar länger währender Streit zwischen zwei Männern zu einem blutigen Messerangriff geführt. Laut Polizei griff ein 39-Jähriger am Sonntagnachmittag einen anderen Mann an und verletzte ihn schwer.

Opfer rief nach Messerangriff in Königsbronn die Polizei

Das Opfer, ein 44 Jahre alter Mann, alarmierte nach dem Angriff selbst die Polizei. Er wartete am Tatort, dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses, auf die Beamten. Anschließend kam er wegen seiner Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Auf dem Parkplatz trafen die Polizisten auch den Verdächtigen an, nahmen ihn vorläufig fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Dabei handelt es sich laut den Ermittlern um ein Küchenmesser. Vor der Tat sollen sich die beiden Männer gestritten haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 39-Jährigen.