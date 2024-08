Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

7:38 Uhr Rheintalbahn: Ersatzverkehr am Wochenende weitgehend problemlos Der Ersatzverkehr auf der Rheintalstrecke zwischen Achern (Ortenaukreis) und Karlsruhe ist am Wochenende nach Angaben der Bahn weitgehend problemlos abgelaufen. Der Buspendelverkehr wurde eingerichtet, weil der Bahnhof Baden-Baden am Wochenende für den Zugverkehr komplett gesperrt war. ICE-Reisende, die am Bahnhof in Achern umsteigen mussten, bestätigten dem SWR, dass die Organisation größtenteils reibungslos verlief. Die Deutsche Bahn hatte am Bahnhof Achern Zelte für den Sonnenschutz aufgebaut und Wasser zur Verfügung gestellt. Bereits seit dem 9. August fahren wegen Bauarbeiten am Rastatter Tunnel zwischen Rastatt und Baden-Baden keine Züge. Wegen Arbeiten an den Stellwerken war am Wochenende auch der Bahnhof in Baden-Baden gesperrt, sodass für Richtung Norden fahrende Züge in Achern Endstation war. Von dort pendelten stündlich Busse nach Karlsruhe. Seit dem frühen Morgen ist Baden-Baden wieder am Bahnnetz. Die Sperrung zwischen Baden-Baden und Rastatt bleibt voraussichtlich noch bis kommenden Freitag bestehen. Sendung am Mo. , 26.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

7:25 Uhr Weltrekord am Neuen Rhein: 3.500 Blasmusiker spielen zusammen Tausende Blasmusikerinnen und -musiker, die gemeinsam musizieren - und das auch noch grenzüberschreitend: Gestern wurde am Neuen Rhein zwischen Vorarlberg und der Ostschweiz ein neuer Weltrekord aufgestellt. Dabei waren auch Musikvereine aus Oberschwaben - etwa aus Inzigkofen (Kreis Sigmaringen) und Weingarten. Für die Aktion wurde eigens ein Stück komponiert, das gespielt wurde. Insgesamt kamen rund 3.500 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Vierländerregion am Bodensee (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) zusammen. Erwartet wurden vorab mehr als 6.000, aber wegen des schlechten Wetters kamen einige Musikvereine dann doch nicht. Trotzdem sei der Weltrekordversuch geglückt, so Sprecher Wolfram Baldauf: Sendung am Mo. , 26.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

7:17 Uhr Hopfenernte am Bodensee startet Im Bodenseekreis beginnt diese Woche die Hopfenernte. Geerntet werden als erstes die frühen Landsorten wie etwa der Tettnanger Hopfen, den es nur in und um Tettnang gibt. Die Bauern erwarten in diesem Jahr trotz des wechselhaften Wetters gute bis sehr gute Erträge. Gerechnet wird mit mehr als 58.000 Zentnern - über zehntausend mehr als im vergangenen Jahr. Der Großteil der Ernte ist laut dem Verband der Hopfenpflanzer bereits über Vorverträge verkauft. Sendung am Mo. , 26.8.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:03 Uhr Anschlag in Solingen befeuert Sicherheitsdebatte Nochmal zurück zum Anschlag in Solingen. Drei Tage nach dem tödlichen Messerangriff werden heute Vormittag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in der Stadt erwartet. Nach dem Anschlag mit drei Toten forderte Wüst gestern Abend im ZDF eine neue Lageeinschätzung des Auswärtigen Amts, um besser nach Syrien abschieben zu können. CDU-Chef Friedrich Merz verlangte einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan in Deutschland. SPD-Co-Chefin Saskia Esken forderte in der "Rheinischen Post" ebenfalls eine Abschiebung von Straftätern aus diesen beiden Staaten. Kanzler Scholz hatte bereits im Juni nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim angekündigt, die Abschiebung von Schwerstkriminellen und terroristischen Gefährdern nach Afghanistan und Syrien wieder zu ermöglichen. Der Extremismusforscher Andreas Zick warnte unterdessen davor, den Solinger Anschlag zu instrumentalisieren. Den Bürgern sollten nicht Modelle angeboten werden, die nicht umsetzbar seien, sagte Zick dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das stärke den Populismus. Beim "Fest der Vielfalt" zum 650. Solinger Stadtjubiläum hatte ein Mann am Freitagabend mit einem Messer auf Festbesucher eingestochen. Drei Menschen wurden getötet und acht verletzt. Der mutmaßliche Attentäter wurde am Samstagabend festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Dem 26-jährigen Syrer wird unter anderem die Mitgliedschaft in der islamistischen Terrororganisation IS vorgeworfen. Neben der Debatte um Konsequenzen wird Aufklärung verlangt, weshalb die Behörden im vergangenen Jahr mit dem Versuch scheiterten, den syrischen Asylbewerber abzuschieben, der so überhaupt erst den Anschlag am Freitag verüben konnte. Nach Anschlag in Solingen In der Asylpolitik verschärft sich der Ton Abschieben, Aufnahmestopp, Grenzpolizei: Nach dem Anschlag in Solingen verschärft sich der Ton in der Asyl- und Migrationspolitik - auch vor dem Hintergrund der Landtagswahlen in … Sendung am Mo. , 26.8.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:53 Uhr Tödlicher Motorbootsausflug: Mann gerät unter Schiffsschraube Bei einem Motorbootsausflug auf dem Bodensee bei Langenargen ist am Samstag ein Mann tödlich verletzt worden. Der Mann "wollte Wakeboard fahren" und sei dabei unter die Schiffsschraube geraten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Weitere Informationen machte die Polizei zunächst nicht. Der Mann sei mit vier Personen unterwegs gewesen. Die Polizei ermittelt jetzt. Ebenfalls am Samstag kam bei einem Badeunfall auf der österreichischen Seite des Sees ein 29-jähriger Deutscher ums Leben. Bregenz Zwei junge Männer verstorben Tödliche Unfälle auf dem Bodensee Zwei Unfälle - jeweils bei einem Motorbootsausflug - endeten am Wochenende tödlich. Ein 29-Jähriger ertrank laut Polizei beim Schwimmen, ein weiterer Mann geriet unter eine Schiffsschraube. 9:00 Uhr TALK SWR3 Sendung am Mo. , 26.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

6:47 Uhr Einschränkungen auf der A6 bei Weinsberg: Fahrbahn wird asphaltiert Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen zum Wochenstart mehr Geduld rund um das Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn). Ab heute wird auf der A6 in Richtung Mannheim der Asphalt auf rund 800 Metern erneuert. Während der Bauarbeiten könne meist auf zwei oder drei Spuren gefahren werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Ursprünglich war geplant, den Streckenabschnitt ganz zu sperren, nun soll er parallel zum fließenden Verkehr saniert werden. Ab heute werden die Verkehrsführungen aufgebaut, dann wird mit den Arbeiten begonnen. Weinsberg A6 bei Weinsberg betroffen Raum Heilbronn: Sperrungen wegen Bauarbeiten Die A6 wird bei Weinsberg neu asphaltiert. Eine angekündigte Vollsperrung wurde kurzfristig zurückgenommen. Auch bei Eppingen wird ab Montag einiges gesperrt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:27 Uhr So wird heute das Wetter in BW Hochs und Tiefs wechseln sich derzeit ab, deshalb gibt es Temperatursprünge. Gestern hat es ja bereits etwas abgekühlt nach der Hitze am Samstag - und auch heute bleibt es mit 17 bis 26 Grad deutlich unter der 30-Grad-Marke. Sonne und dichte Wolken wechseln sich ab, aber es bleibt trocken. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,5 MB | MP4)

6:19 Uhr Das wird heute wichtig Nach der Messerattacke in Solingen geht auch in Baden-Württemberg die Debatte über mögliche Konsequenzen weiter. Der Heilbronner OB Harry Mergel (SPD) beispielsweise will in der Innenstadt rasch eine Messerverbotszone einrichten. Ein 19-Jähriger steht ab heute wegen Totschlags vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen. Er soll Ende März in Hohentengen Eltern und Bruder erstochen haben. Der junge Mann ist psychisch krank und gilt als schuldunfähig. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) besucht auf seiner Sommertour heute unter anderem die Baustellen an der Riedbahn.