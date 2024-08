Frank Schmidts Heidenheimer ziehen St.Pauli im Auftaktspiel "den Stecker"

Der Auftakt der Bundesliga-Saison ist für den 1. FC Heidenheim gelungen! Das Team von der Ostalb präsentierte sich beim FC St. Pauli kämpferisch und effizient.

Als Schiedsrichter Sven Jablonski die erste Bundesliga-Partie im alt ehrwürdigen Millerntorstadion des FC St. Pauli seit 13 Jahren abpfiff, war den Spielern des 1. FC Heidenheim die Erleichterung anzusehen. Trotz Europapokal-Quali am vergangenen Donnerstag, trotz des Starts in das "verflixte zweite Jahr" als Bundesliga-Club gelang der Elf von Frank Schmidt in Hamburg genau das, was den FCH zur Zeit auszeichnet: Ein Sieg dank disziplinierter und harter Arbeit. Eine echte Energieleistung der Männer von der Ostalb.

Torschütze Wanner: "Wussten, dass es ein schweres Spiel wird"

Lange waren beide Teams auf Augenhöhe. Mitte der zweiten Hälfte drohte das Spiel gar in die Richtung des mutig aufspielenden Aufsteigers zu kippen. Doch die Heidenheimer hatten etwas dagegen. Genauer gesagt hatte Paul Wanner, 18 Jahre alt und Leihgabe des FC Bayern München, etwas dagegen. Der Youngster erzielte in der 66. Minute sein erstes Bundesligator und brachte Heidenheim damit auf die Siegerstraße.

"Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird", sagte Wanner nach dem Abpfiff im Sportschau-Interview. Der FCH hätte schwierige Phasen überstanden und zu einem guten Zeitpunkt das 1:0 gemacht. "Wir sind glücklich, dass wir das Spiel auf unsere Seite ziehen konnten", resümierte der abgeklärte 18-Jährige. Für den 2:0-Endstand sorgte Wanners Teamkollege Jan Schöppner nach einer Ecke in der 82. Spielminute.

Frank Schmidt wünscht St. Pauli Glaube an sich selbst

Für FCH-Coach Frank Schmidt war aber vor allem Wanners 1:0 von entscheidender Bedeutung. "Die ersten 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, da war Pauli am Drücker. Da waren wir unter Druck. Und in dem Moment machen wir das wichtige 1:0 in einem Konter. Ich glaube, es war wichtig uns da so ein bisschen zu befreien, auch St. Pauli ein bisschen den Stecker zu ziehen", sagte der Trainer der Heidenheimer im Sportschau-Interview. Mit dem 2:0 sei das Spiel dann "fast schon entschieden" gewesen.

Für den Liga-Neuling aus St. Pauli hatte Schmidt, der im Frühling 2023 selbst mit dem FCH in die Bundesliga aufgestiegen war und die erste Saison dort sensationell auf dem achten Tabellenplatz beendet hatte, echte Expertentipps für den weiteren Saisonverlauf: "Du musst an dich glauben, du darfst nicht hadern, du brauchst einen großen Zusammenhalt, du musst Rückschläge verkraften." Entscheidend sei es, wie man nach diesen weitermachen würde, wie man an sich glaube. "Das ist unser Schlüssel letzte Saison gewesen und den wünsche ich natürlich auch dem FC St. Pauli", sagte der Heidenheimer Coach.

Rückspiel gegen Häcken am Donnerstag

Mit diesem Schlüssel war der FCH in der Vorsaison gar so erfolgreich, dass nun sogar die Ligaphase der UEFA Conference League winkt. Ob die Qualifikation klappt, entscheidet sich am Donnerstag (29.8., 20:15 Uhr, live im SWR Fernsehen) im Rückspiel gegen den schwedischen Club BK Häcken. In der Liga geht es am 1. September weiter. Dann empfängt die Schmidt-Elf den FC Augsburg (15:30 Uhr).