Seit September 2007 steht Frank Schmidt als Trainer des 1. FC Heidenheim an der Seitenlinie. Gegen den VfL Wolfsburg wird es das 700. Mal sein.

Es war Montag, der 17. September 2007, als Holger Sanwald durchgriff. Der 1. FC Heidenheim hatte gerade am sechsten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg im eigenen Stadion nach einer miserablen Leistung 1:4 gegen den SSV Ulm verloren. Präsidium und Aufsichtsrat entschieden einstimmig: Trainer Dieter Märkle wird entlassen, Frank Schmidt übernimmt.

Fünf Tage nach seiner Anstellung stand Schmidt zum ersten Mal und zunächst als Interimstrainer an der Seitenlinie der Heidenheimer. Gegner war der 1. FC Normannia Gmünd. Dessen Coach damals: Alexander Zorniger. Das Spiel endete 2:1, und Schmidt wurde zur Dauerlösung.

Sanwald: "Er verkörpert unsere Werte perfekt"

Am Samstag (29.03.2025, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter ), 6.398 Tage nach seiner Premiere, betreut er den FCH beim VfL Wolfsburg zum 700. Mal in einem Pflichtspiel. Trotz der Sorgen im Abstiegskampf will Sanwald über diese Zahl nicht so einfach hinweggehen. Seit dem Start in der Oberliga, betonte er, "hat sich Frank über all die Jahre als Trainerpersönlichkeit kontinuierlich und herausragend entwickelt". Und nein, ergänzte er im kicker, "ohne ihn wären wir nie bis in die Bundesliga, geschweige denn in den Europapokal gekommen. Er verkörpert unsere Werte perfekt."

Doch Schmidt wäre nicht Schmidt, ließe er diese Würdigungen an sich heran: "Nächste Woche ist das 701." Spiel, sagte er am Freitag schulterzuckend, das Jubiläum "spielt für mich gar keine Rolle. Ob es das 700. Spiel ist, das zweite oder fünfte - da hat sich bei mir gar nichts verändert."

Ich fiebere wie einst in der Oberliga auf jedes Spiel hin, diese Sportart hat mich einfach gepackt.

Es ging und geht immer ums Gewinnen. Andernfalls könnte Schmidt, könnte der 1. FC Heidenheim erstmals mit ihm als Trainer absteigen. Zu Rang 15 fehlen fünf Punkte, zum Relegationsplatz immerhin nur einer.

Das Spiel in Wolfsburg wird zugleich das 60. von Schmidt in der Bundesliga sein, es kommen auf jeden Fall noch acht weitere dazu. Doch egal, wie und wo es weitergeht, der 51 Jahre alte Marathon-Mann wird wohl stramm auf die 750, vielleicht sogar die 800 Spiele zugehen, denn: "Ich fiebere wie einst in der Oberliga auf jedes Spiel hin, diese Sportart hat mich einfach gepackt." Und zwar nicht erst seit jenem schicksalsträchtigen 17. September 2007.

Nach Wolfsburg warten die Hochkaräter

Gegen Kiel hatte der FCH seinen ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit mehr als zwei Monaten gefeiert. Mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg beginnen für den Tabellenvorletzten weitere knifflige Wochen, in denen er auch noch auf Meister Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Rekordchampion FC Bayern München und den VfB Stuttgart trifft.