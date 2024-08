Zwei Kinder bei Feuer in Schwäbisch Hall verletzt

In einem Fachwerkhaus ist am Sonntagnachmittag in Schwäbisch Hall ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden verletzt.

In einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall ist am Sonntagnachmittag in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen. Der Notruf ging gegen 16:40 Uhr bei den Rettungskräften ein. Die Feuerwehr musste durch enge Gassen der Altstadt zum Einsatzort fahren, was laut Polizei eine Herausforderung war. Vor Ort wurden zwei verletzte Kinder medizinisch versorgt. Bei den Löscharbeiten erlitten zudem zwei Einsatzkräfte Rauchgasvergiftungen. Brandursache bereits bekannt Nach gut einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. Ein defektes Elektrogerät hat offenbar das Feuer in der Wohnung ausgelöst und mindestens ein Zimmer verwüstet. Ob die restliche Wohnung unbewohnbar ist, war am Abend noch nicht bekannt. Die historische Fassade ist offenbar kaum beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.