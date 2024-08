BW-Newsticker am Morgen: Mann entkommt Polizei nach Festnahme, Mordverdächtiger von Frankfurt kommt aus Ortenaukreis, Blautopf wird gesperrt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

7:36 Uhr Westernhagen sagt weitere Konzerte ab - Fans in Sorge Werfen wir einen Blick in die Welt der Musik: Fans von Marius Müller-Westernhagen sorgen sich um die Gesundheit des 75-jährigen Rocksängers. Denn schon wieder hat dieser krankheitsbedingt Auftritte absagen müssen. Kürzlich fielen die Konzerte in Mönchengladbach und Coburg aus - jetzt zwei weitere. Die Konzerte in Dresden und in Halle an der Saale müssten "aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat abgesagt werden", hieß es in einem Instagram-Post auf der Seite des Sängers. Im Mai hatte der 75-Jährige auch sein Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle nur wenige Minuten vor dem geplanten Auftritt abgesagt - Tausende Zuschauer warteten bereits in der Halle.

7:12 Uhr Mit vier Clubs aus BW: Die neue Saison in der Fußball-Bundesliga startet Als letzte der großen Ligen in Europa beginnt heute Abend die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Den Auftakt machen am Abend Borussia Mönchengladbach und Meister Bayer Leverkusen. Mit dem VfB Stuttgart, dem SC Freiburg, der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Heidenheim spielen vier Teams aus Baden-Württemberg in dieser Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Ein erstes BW-Duell gibt es gleich am 1. Spieltag, wenn der SC Freiburg morgen den VfB Stuttgart empfängt. Welcher Verein aus BW platziert sich in der Bundesliga-Saison 2024/25 am besten? VfB Stuttgart SC Freiburg 1899 Hoffenheim 1. FC Heidenheim Abschicken

6:57 Uhr Polizei-Panne: Mann entkommt nach Festnahme Das war den Beamten sicher peinlich: Kurz nach seiner Festnahme bei einer Verkehrskontrolle ist ein Mann am Mittwoch in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) der Polizei entkommen. Wie die Polizei mitteilte, ist es ihm offenbar gelungen, sich aus den Handschellen zu befreien. Trotz groß angelegter Suche inklusive Polizeihubschrauber und Hundestaffel konnte der Mann bislang noch nicht wieder gefasst werden. Festgenommen hatten die Polizei den Verdächtigen übrigens, weil er und ein weiterer Mann in einem beschädigten Auto saßen, das in einen Unfall in Großaspach (Rems-Murr-Kreis) verwickelt gewesen sein soll. Bei der Kontrolle hätten die Männer sich unkooperativ verhalten, heißt es von der Polizei. Zudem habe es den Anschein gehabt, dass beide unter Drogen stehen könnten. Im beschlagnahmten Fahrzeug der beiden fanden die Beamten eine größere Menge Bargeld, eine kleinere Menge Drogen sowie eine versteckte Tasche mit zwei Schusswaffen und Munition. Der zweite Tatverdächtige, ein 27 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Böblingen, wurde zum Polizeirevier Marbach gebracht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Marbach am Neckar Großeinsatz der Polizei Marbach: Mann wird von Polizei festgenommen und entkommt Im Kreis Ludwigsburg entkommt ein schon festgenommener Mann der Polizei. Seitdem suchen Einsatzkräfte nach dem Tatverdächtigen, der bei einer Kontrolle aufgegriffen wurde. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:41 Uhr Rätsel für Uniklinik: Weshalb lagen Arztbriefe im Wald? Eine merkwürdige Entdeckung hat eine Frau kürzlich im Wald zwischen Metzingen und Eningen unter Achalm (beide Kreis Reutlingen) gemacht: Arztbriefe von mehreren Patienten der Uniklinik Tübingen mit hochgradig persönlichen Daten lagen dort ohne Kuvert im Wald. Die Finderin der Dokumente will anonym bleiben. Sie hat dem SWR bestätigt, dass sie die Briefe bei einem Spaziergang mit ihrem Hund lose im Wald gefunden hat. Laut einer Stellungnahme der Uniklinik Tübingen, die dem SWR vorliegt, hat der Klinikvorstand die betroffenen drei Patientinnen und Patienten schriftlich über das Ereignis informiert. Die Uniklinik bedauere die Datenschutzpanne sehr und habe seine Compliance-Beauftragte eingeschaltet, um die interne Aufarbeitung fortzuführen. Außerdem sei die Datenschutzverletzung umgehend der Landesaufsichtsbehörde gemeldet worden. Gesichert sei zum jetzigen Zeitpunkt, dass die rund 15 Jahre alten Patientendokumente innerhalb der letzten zwölf Monate in den Systemen der Klinik nicht abgerufen wurden. Die Papiere befinden sich jetzt bei der Polizeidienststelle Metzingen/Reutlingen. Auch die Polizei kann bisher nicht nachvollziehen, unter welchen Umständen die Unterlagen an die Fundstelle bei dem Waldweg gelangt sind. Metzingen Seltsamer Fund wirft Fragen auf Rätsel für Uniklinik Tübingen: Warum lagen mehrere Arztbriefe im Wald? Es sind sensible Patienten-Dokumente des Universitätsklinikums Tübingen, die eine Frau in einem Wald zwischen Metzingen und Eningen gefunden hat. Wie kamen die dorthin? 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:30 Uhr Sonniges Sommerwetter in BW Nach einer kühlen Nacht und frischen Morgentemperaturen zwischen 8 und 16 Grad wird es heute in Baden-Württemberg so gut wie überall sonnig und warm. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad. Ab und an können ein paar Schleierwolken durchziehen und es weht ein schwacher Wind aus südwestlicher Richtung. Auch morgen bleibt uns der Sommer erhalten - es wird sogar noch wärmer - bevor in der Nacht zu Sonntag dann Schauer und Gewitter erwartet werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,2 MB | MP4) Sendung am Do. , 22.8.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:15 Uhr Das wird heute in BW wichtig Nachdem gestern Heilbronn das Etappen-Ziel der Deutschland-Tour war, starten die Radrennprofis heute von dort zur zweiten Etappe nach Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis. Nach mehreren Runden um die Stadt endet der Streckenabschnitt dort. Im Blühenden Barock in Ludwigsburg beginnt die 25. Kürbisausstellung - geschätzt wohl die größte der Welt. Bis zum 3. November dreht sich alles um Kürbisse. Die Schau steht diesmal unter dem Motto "Frauenpower" und präsentiert starke Frauen wie die mexikanische Malerin Frida Kahlo, die ägyptische Königin Kleopatra oder die französische Widerstandskämpferin Johanna von Orléans - alle gefertigt aus unterschiedlich großen, bunten Kürbissen. Vor dem Landgericht Heilbronn geht der Prozess gegen drei Männer los, die als Köpfe einer Einbrecherbande gelten und in wenigen Monaten in über hundert Garagen eingestiegen sein sollen. Ihnen wird vorgeworfen, bei ihren Diebestouren unter anderem in den Landkreisen Heilbronn und Karlsruhe Diebesgut im Wert von mehr als 200.000 Euro erbeutet zu haben - darunter Autoteile, Elektrofahrräder, Werkzeuge, Baumaschinen und Angelzubehör. Außerdem soll ein Sachschaden von mehr als 150.000 Euro entstanden sein.

6:09 Uhr Blautopf ab Montag für vier Jahre gesperrt Wer sich dieses Naturspektakel noch anschauen will, muss schnell sein: Der Blautopf unweit von Ulm soll ab Montag für voraussichtlich vier Jahre gesperrt werden. Der Grund: Das Areal um die intensiv leuchtende Karstquelle in Blaubeuren wird saniert und modernisiert. Laut der Stadt Blaubeuren ist das Areal um die Quelle am Rande der Altstadt in die Jahre gekommen und muss deshalb aufwendig saniert werden. Es soll attraktiver und barrierefrei werden. Auf dem Plan steht etwa der Neubau einer Autobrücke, der Rundweg soll umgebaut werden und WC-Anlagen entstehen. Bis zu eine halbe Million Menschen besuchen demnach jährlich den Blautopf. Die Arbeiten sollen bis Dezember 2028 laufen. In Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) schimmert das Wasser in der Quelle des Flusses Blau türkisfarben. Im sogenannten Blautopf tritt aus einem weit verzweigten Höhlensystem unter der schwäbischen Alb das Wasser zutage. Bis voraussichtlich 2028 ist die Touristenattraktion wegen Bauarbeiten für Besucher gesperrt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

6:05 Uhr In gut jedem fünften Verdachtsfall in BW Behandlungsfehler festgestellt Gutachter der Krankenkassen haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg in 270 Fällen Behandlungsfehler festgestellt, die bei den Patientinnen und Patienten zu gesundheitlichen Schäden geführt haben. Wie der Medizinische Dienst der Krankenkassen mitteilte, wurde damit bei gut jedem fünften der 1.324 untersuchten Verdachtsfälle im Land ein Behandlungsfehler mit Schaden für den Patienten bestätigt. In zwölf Fällen starben Patientinnen und Patienten dem Medizinischen Dienst zufolge an den Folgen von Behandlungsfehlern. 2022 hatten die Experten neun Todesfälle nachgewiesen, 2021 waren es 14. Am häufigsten vermuteten Patienten im vergangenen Jahr Behandlungsfehler nach Behandlungen oder Operationen in der Orthopädie oder der Unfallchirurgie (25 Prozent). Gutachten der Krankenkassen Zwölf Menschen in BW starben 2023 an Folgen von Behandlungsfehlern Nicht immer sind medizinische Behandlungen erfolgreich. Ein Gutachten bestätigt insgesamt zwölf Todesfälle, die auf Behandlungsfehler zurückzuführen sind. Insgesamt wurden 270 Behandlungsfehler anerkannt.