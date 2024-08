Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:51 Uhr 19-Jähriger stirbt bei Autounfall im Kreis Ravensburg Ein Überholvorgang bei heftigen Regenfällen hat auf der B465 im Kreis Ravensburg gestern Nachmittag ein tödliches Ende genommen. Ein 19-Jähriger habe, nachdem er einen anderen Wagen überholt hatte, beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen einen Baum geprallt, so die Polizei. Noch vor Ort sei der Mann gestorben. Im Einsatz seien unter anderem ein Rettungshubschrauber und ein Notfallseelsorger gewesen. Die B465 zwischen Diepoldshofen und Reichenhofen wurde gesperrt.

6:35 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Der heutige Donnerstag beginnt meist sonnig in Baden-Württemberg mit ein paar Wolkenfeldern im Norden und über der Osthälfte. Bis zum Nachmittag lösen sich diese aber meist auf. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 22 und 29 Grad. Das gute Wetter hält auch bis zum Samstag weiter an. Am Sonntag kommen aus dem Westen erste Schauer und Gewitter ins Land. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,6 MB | MP4)

6:25 Uhr Das wird heute wichtig in BW Das nationale Radsport-Highlight, die Deutschlandtour, kommt heute nach Baden-Württemberg. Nach einem Mini-Prolog im unterfränkischen Schweinfurt gestern setzt sich das Hauptfeld heute für die erste Etappe in Richtung Heilbronn in Bewegung. Die 176,3 Kilometer lange Strecke führt unter anderem über Tauberbischofsheim, Boxberg (beide Main-Tauber-Kreis) und Jagsthausen (Kreis Heilbronn) bis Heilbronn und hält für die Fahrer viele kurze knackige Anstiege bereit. Zum ersten Mal absolviert der 1. FC Heidenheim heute ein Spiel auf internationaler Bühne. Um 19 Uhr geht es im Playoff-Hinspiel in der Conference League gegen BK Häcken in Schweden um eine gute Basis für das Rückspiel.

6:22 Uhr Wegen Einbürgerungsanträgen: Viele Städte in BW sind überlastet Seit Ende Juni gilt ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. So sollen mehr Menschen leichter einen deutschen Pass bekommen können. Doch das sorgt für mehr Anträge. Und die Behörden sind ohnehin schon überfordert. Der Städtetag Baden-Württemberg schätzt, dass in den meisten Großstädten aktuell mindestens doppelt so viele Anträge vorliegen wie vor der Gesetzesänderung - und das bei ohnehin angespannter Personallage. Die Folge: Bearbeitungszeiten von bis zu zwei oder drei Jahren. In Stuttgart dauern die Verfahren laut Auskunft der Stadt im Schnitt anderthalb Jahre. Dort gibt es derzeit 8.000 Einbürgerungsanträge, die nicht abgearbeitet sind - und täglich kommen 70 neue hinzu. Auch in Landkreisen ist das längst ein Problem. Der Bodenseekreis nimmt schon keine Anträge mehr an. Video herunterladen (75,2 MB | MP4)

6:07 Uhr Großbrand in Möbelhaus in Bruchsal Ein Feuer in einem Möbelhaus in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) hat in der Nacht erheblichen Schaden verursacht. Laut ersten Angaben wurde glücklicherweise niemand verletzt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenssumme aber hoch sein. Die Feuerwehr überprüft derzeit außerdem, ob durch den Rauch Tiere in einem angrenzenden Zoogeschäft zu Schaden gekommen sind. Bruchsal Ursache unklar Hoher Schaden bei Brand in Möbelhaus in Bruchsal Beim Brand in einem Möbelhaus in Bruchsal ist am frühen Donnerstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde laut ersten Polizeiangaben niemand. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:06 Uhr Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest: Die Regeln werden verschärft Die Afrikanische Schweinepest und ihre Folgen: Nachdem bei Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis vor einigen Tagen ein Wildschwein gefunden wurde, bei dem die ASP nachgewiesen wurde, werden die Schutzmaßnahmen jetzt weiter verstärkt. So ist es in der Region ab heute beispielsweise verboten, Maislabyrinthe zu bedienen. Auch Angler dürfen ab sofort öffentliche Wege nur noch für 15 Meter verlassen, um ans Wasser zu kommen. Um das Schwarzwild nicht zu stören, ist wildes Campen ab sofort verboten. Das alles hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Rund um den Fundort eines infizierten Tieres gilt eine Sperrzone von etwa drei Kilometern. Dort müssen Hunde an der Leine geführt werden. Außerdem ist Radfahren, Reiten und Spazierengehen nur auf gekennzeichneten Wegen erlaubt. Auch Geocaching und ähnliche Schnitzeljagden sind verboten.