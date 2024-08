Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es den ersten Verdachtsfall von Afrikanischer Schweinepest. Das Land hat nach eigenen Angaben schon erste Maßnahmen ergriffen.

Ein im Rhein-Neckar-Kreis entdecktes Wildschwein ist möglicherweise mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert. Das teilten das Land Baden-Württemberg und der Rhein-Neckar-Kreis mit. Das Land hat nach eigenen Angaben bereits Maßnahmen ergriffen. Peter Hauk (CDU), Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, will am Freitagmittag in einer Pressekonferenz über den Verdachtsfall und das weitere Vorgehen informieren.

Bei Wild- und Hausschweinen führt eine Infizierung fast immer zum Tod. Für den Menschen ist das Schweinepest-Virus dagegen ungefährlich.

Schweinepest: Mehrere Funde im benachbarten Kreis Bergstraße

Das Land Baden-Württemberg hatte Anfang der Woche Elektroschutzzäune bei Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis an den den Landesgrenzen zu Rheinland-Pfalz und Hessen installiert. Dort war das Virus bereits bei Wildschweinen nachgewiesen worden, unter anderem in Biblis (Kreis Bergstraße). Zusätzlich zu den Schutzzäunen hatte das Land Sperrzonen in Teilen Mannheims und des Rhein-Neckar-Kreises eingerichtet – darin dürfen Hunde nur angeleint ausgeführt werden. Dort besteht zudem ein Jagdverbot und Landwirte, die Hausschweine halten, müssen dort täglich ihre Tiere auf Krankheiten untersuchen.

Gefahren der afrikanischen Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter durch den Menschen übertragen werden. Für den Menschen und andere Tiere ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich.

Suche mit Drohnen und Hunden im Rhein-Neckar-Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis suchen Experten außerdem inzwischen systematisch nach Kadavern von Wildschweinen, die an der Seuche verendet sind, unter anderem mit Drohnen und Spürhunden.

Letzter Fall von Schweinepest in BW im Mai 2020

Laut Bundeslandwirtschaftsministerium wurde das Schweinepestvirus 2007 aus Afrika eingeschleppt. Der erste Schweinepest-Fall in Deutschland wurde am 10. September 2020 bei einem Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen. Der erste und zuvor auch letzte Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg passierte in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Forchheim (Landkreis Emmendingen) Ende Mai 2022.