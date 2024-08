Hoher Schaden bei Brand in Möbelhaus in Bruchsal

Beim Brand in einem Möbelhaus in Bruchsal ist am frühen Donnerstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde laut ersten Polizeiangaben niemand.

Das Feuer ist laut Polizei gegen halb vier Uhr am Donnerstagmorgen auf der Rückseite eines Möbelgeschäfts im Bruchsaler Industriegebiet ausgebrochen. Der Brand ist demnach inzwischen gelöscht. Menschen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Brand in einem Möbelhaus in Bruchsal ausgebrochen Pressestelle EinsatzReport24 Hoher Schaden erwartet Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenssumme aber hoch sein. Die Feuerwehr überprüft derzeit außerdem, ob durch den Rauch Tiere in einem angrenzenden Zoogeschäft zu Schaden gekommen sind. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.