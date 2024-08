per Mail teilen

Nach dem tödlichen Unfall eines Mädchens in Blaustein prüft die Staatsanwaltschaft, ob den 85-jährigen Autofahrer eine Schuld trifft. Für die Familie des Kindes werden Spenden gesammelt.

Nach dem Unfall in Blaustein (Alb-Donau-Kreis), bei dem am vergangenen Donnerstag ein achtjähriges Mädchen getötet wurde, laufen derzeit weiterhin Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm. Sie prüft, ob den 85-jährigen Fahrer eine Schuld trifft oder ob ein medizinischer Notfall zu dem tödlichen Unfall auf dem Gehweg an der B28 im Ort geführt hat.

Autofahrer könnte Arzt von Schweigepflicht entbinden

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat nach eigenen Angaben angefragt, ob der 85-jährige Unfallverursacher seinen Arzt von der Schweigepflicht entbindet. Sollte der Senior die Zustimmung verweigern, müsse man ein rechtsmedizinisches Gutachten in Auftrag geben.

Das würde aber deutlich länger dauern, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem SWR. Wenn kein medizinischer Notfall vorliegt, könnte der Autofahrer voraussichtlich wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden.

Spuren des Unfalls auf dem Gehweg an der B28 in Blaustein: Von schräg gegenüber kam das Auto des 85-Jährigen, das das achtjährige Mädchen erfasste. Das Kind erlitt dabei tödliche Verletzungen. SWR Petra Volz

Bürgermeister von Blaustein will Familie des Mädchens helfen

Die Bestürzung über den Unfall ist in der Kleinstadt Blaustein immer noch groß. Bürgermeister Konrad Menz hat Kontakt zu Bezugspersonen der Familie aufgenommen, um Hilfe anzubieten. "Ich warte auf einen Hinweis für den passenden Zeitpunkt, um persönlich auf die Familie zuzugehen", sagte Menz am Dienstag dem SWR. Der Blausteiner Bürgermeister war am Samstag bei der muslimischen Bestattung des Mädchens auf dem Arnegger Friedhof, wo es ein gesondertes Gräberfeld gibt.

Private Spendenaktion nach tödlichem Unfall

Inzwischen hat eine engagierte Blausteinerin eine Online-Spendenaktion für die Familie des achtjährigen Mädchens gestartet, das bei dem Unfall ums Leben kam. Innerhalb von drei Tagen wurden bereits mehr als 6.000 Euro gespendet.