Tödlicher Unfall in Blaustein: Trauer um achtjähriges Mädchen

Auf einem Gehweg an der B28 in Blaustein hat ein Auto am Donnerstag eine Achtjährige erfasst. Das Mädchen wurde tödlich verletzt. Jetzt ist die Stelle ein Ort der Trauer.

Nach dem tragischen Unfall am Donnerstag in Blaustein-Ehrenstein haben Menschen an der Unglücksstelle Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt. Auch Teddys liegen dort. Das bei dem Unfall tödlich verletzte Mädchen stammt aus einer Familie, die ganz in der Nähe in Blaustein wohnt. Audio herunterladen (634 kB | MP3) Die Achtjährige war am Nachmittag laut Zeugen mit seiner Mutter auf dem Gehweg unterwegs, als es von einem Auto erfasst und weggeschleudert wurde. Das Kind erlitt tödliche Verletzungen. Laut Polizei saß ein 85-jähriger Autofahrer am Steuer. Neben ihm eine 84-jährige Frau. Beide wurden leicht verletzt. Blumen, Kerzen und Teddys auf dem Gehweg an der B28 in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) erinnern an den tragischen Unfall am Donnerstag. Ein Kind war an der Stelle des Gehwegs von einem Auto erfasst und getötet worden. SWR Annette Schmidt Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Das Auto geriet laut Polizei erst auf die Gegenfahrbahn, erfasste dann das Kind auf dem Gehweg und prallte gegen eine Werbetafel. Ob der Fahrer möglicherweise Gas- und Bremspedal verwechselt hatte, wie vor Ort spekuliert wurde, oder was sonst Ursache des Unfalls war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Man gebe keinen Zwischenstand bekannt, sagte am Freitag ein Sprecher des Polizeipräsidiums UIm.