6:17 Uhr

Das wird heute wichtig in BW

In Villingen-Schwenningen muss sich ab heute ein Ex-Soldat vor Gericht verantworten, in dessen Haus Schusswaffen und Sprengstoff gefunden wurden. Der 63-Jährige hatte sich im Januar in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) in seinem Haus verschanzt. Laut Polizei wurden in dem Anwesen auch Zündvorrichtungen entdeckt. Sie waren am Boden und an Türrahmen angebracht, um Benzin bei Betreten durch Unbefugte zu entzünden. Im Haus waren rund 80 Liter Benzin verschüttet.

Im Radsport startet mit einem Prolog über 2,9 Kilometer in Schweinfurt die Deutschland Tour. An den folgenden Tagen geht es bei der einzigen deutschen Profi-Rundfahrt über Heilbronn, Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen zum Finale in Saarbrücken. Insgesamt sind 747,6 Kilometer zu bewältigen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eröffnet ein neues Produktionsgebäude des Technologieunternehmens TESAT in Backnang (Rems-Murr-Kreis). Die Firma stellt Kommunikationssysteme für Satelliten her.