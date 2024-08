Tödlicher Unfall auf A6 nahe Crailsheim: 30-Jähriger kracht in Lkw

Auf der A6 zwischen Feuchtwangen und Crailsheim hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann ist gestorben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Tödliche Verletzungen hat ein 30 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der A6 nahe Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) erlitten. Der Mann war in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Feuchtwangen-Nord (Kreis Ansbach) und dem Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim mit einem vor ihm fahrenden Lkw kollidiert. Unklar ist warum. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unfall auf A6: 30-Jähriger muss aus dem Autowrack befreit werden

Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass das Auto des Mannes stark deformiert wurde, so die Polizei. Er musste aus dem Wrack befreit werden, erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nun soll ein Gutachter den Unfallhergang rekonstruieren. Auch auf Augenzeugenberichte sei die Polizei angewiesen, heißt es. Sie bittet deshalb Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.