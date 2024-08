Mit rund 120 Sportlern ist die Deutschlandtour das größte Profi-Radrennen Deutschlands. Am Donnerstag kommt sie nach Heilbronn-Franken, Etappenziel ist Heilbronn.

Erstmals wird Heilbronn Etappenziel der Deutschlandtour, dem größten Profi-Radrennen des Landes. Polizei, private Sicherheitsfirmen und Ehrenamtliche sichern die Strecke. Am Heilbronner Jägerhaus, kurz vor dem Ziel, wird es ein Streckenfest geben.

Die ganze Tour ist minutiös geplant

Start ist um 12:45 Uhr in Schweinfurt. Um 14:15 soll das Spitzenfeld die Region erreichen. Von Werbach-Wenkheim geht es nach Tauberbischofsheim, bevor es in Boxberg-Kupprichhausen (alle Main-Tauber-Kreis) die erste Bergwertung gibt.

So verläuft die Strecke von Schweinfurt nach Heilbronn Deutschland-Tour Com

Polizei konzentriert sich auf Kreuzungen

Sicherheitskräfte begleiten die gesamte Tour, die am Sonntag in Saarbrücken enden soll. Die örtliche Polizei will sich vor allem auf Kreuzungsbereiche konzentrieren, sagte eine Sprecherin dem SWR. Ein Vorausfahrzeug der Tour soll den Posten signalisieren, dass sie absperren müssen. Lediglich in Heilbronn wird teilweise längerfristig gesperrt, erklärt die Sprecherin. Damit will die Polizei dafür sorgen, dass der Verkehr rechtzeitig abfließen kann. Ganztägig wird der Zielbereich an der Theresienwiese in Heilbronn gesperrt bleiben. Dort seien die Absperrungen aufwendiger.

Feuerwehr postiert Fahrzeuge an verschiedenen Orten

Damit sie im Notfall trotz Streckensperrungen einsatzfähig bleiben, wollen sich Feuerwehr und Rettungsdienst eng mit der Polizei absprechen. Außerdem hat die Heilbronner Feuerwehr angekündigt, ihre Fahrzeuge an mehreren Punkten zu postieren, zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk.

Feste entlang der Strecke

Entlang der Strecke sind für Zuschauerinnen und Zuschauer einige Feste geplant. Unter anderem veranstaltet der RMC Cleversulzbach in Neuenstadt-Cleversulzbach eine Hocketse. In Eberstadt (beide Kreis Heilbronn) soll es ein Marktplatzfest geben. Die Betreiber der Heilbronner Jägerhaus-Gaststätte bereiten ein Streckenfest vor. Dort - oberhalb der Stadt - endet laut Zeitplan um 16:24 Uhr die zweite Bergwertung des Tages. Und dort soll auch die Live-Übertragung des Rennens auf einer Leinwand zu sehen sein, die um 15:05 Uhr beginnt.

Noch ist die Theresienwiese eine Schotterwüste. Am Donnerstagnachmittag soll hier Trubel herrschen. Hier kommen die Fahrer an. SWR

Theresienwiese: Von der Schotterwüste zur Eventzone

Über den Autobahnzubringer bei Untergruppenbach-Donnbronn erreichen die Radprofis schließlich das Ziel auf der Heilbronner Theresienwiese. Im Vorfeld ist diese noch eine Schotterwüste, am Donnerstag wird sie sich zur Eventzone mausern. Von 16:40 Uhr an wird der ganze Tross erwartet.

Expo-Tour und Kinderrennen

Bereits am Mittag 12:00 Uhr öffnet dort die mobile Fahrradmesse Expo-Tour, mit rund 30 Ständen der Sportindustrie, der Sponsoren, Vereine und Tourismusorganisationen. Auf der Zielgeraden sind am Nachmittag Rennen für Kinder geplant und nach der Zielankunft der Profis die Ehrung der Tagessieger.