Die "Lidl Deutschland Tour" führt im August zum ersten Mal nach Heilbronn. Nach einem Unfall beim Heilbronner Triathlon liegt der Fokus verstärkt auf der Sicherheit.

Deutschlands größtes Radsportfestival - die "Lidl Deutschland Tour" - führt dieses Jahr zum ersten Mal nach Heilbronn. Hier endet für die Radprofis die erste Etappe nach dem Tourstart am 22. August in Schweinfurt (Bayern). Nachdem es am vergangenen Sonntag beim Heilbronner Triathlon zu einem Unfall gekommen war, bei dem ein Autofahrer die Streckenabsperrung missachtet und mit einem Radfahrer zusammengestoßen war, liegt der Fokus jetzt besonders stark auf der Sicherheit.

Sicherheit im Vordergrund

Eine voll gesperrte Strecke, gesperrte Zufahrtsstraßen mit Absperrungen und Streckenposten, ein Polizei-Begleitkommando und ein "Safety Manager", der das gesamte Rennen im Blick hat: Mit diesen Maßnahmen wolle man ein möglichst sicheres Rennen für alle Beteiligten gewährleisten, so die Projektleiterin der "Lidl Deutschland Tour", Maren Höpf. Das Radfeld bei der "Lidl Deutschland Tour" sei sehr kompakt. Es gebe deshalb kürzere Sperrungen als bei einem Triathlon. Das mache es einfacher, so Höpf.

Auch die Stadt selbst sei nach dem Vorfall beim Heilbronner Triathlon in engem Kontakt mit Verkehrssicherern, sagt Jens Boysen, Leiter des Büros von Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Er appelliert aber auch an alle Verkehrsteilnehmer, Absperrungen zu beachten, um ein sicheres Rennen garantieren zu können.

Absperrungen sind aus einem bestimmten Grund da und sollten auch aus eigenen Sicherheitsgründen heraus nicht umfahren werden.

Radtour führt durch Heilbronn

Die "Lidl Deutschland Tour" führt in diesem Jahr zum ersten Mal durch Heilbronn. Nach 177 Kilometern am ersten Tag der Tour sollen die Radfahrer am späten Nachmittag auf der Karlsruher Straße kurz vor der Theresienwiese ins Ziel kommen. Am darauffolgenden Tag startet die zweite Etappe auf dem Kiliansplatz und führt die Radprofis an diesem Tag nach Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis).

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel freut sich sehr, dass die Stadt einer der Gastgeberorte der Tour sein darf. Er sagte, er sei sich sicher, dass das Event nicht nur Radsportfans begeistern werde. Die Stadt erwartet zahlreiche Gäste und hunderte Hotelübernachtungen.

Vorbereitungen in vollem Gange

Rund zwei Monate vor dem Start des wichtigen Radrennens arbeiten die Stadt Heilbronn und der Tourausrichter, die Gesellschaft zur Förderung des Radsports, zusammen am Verkehrskonzept für die Tour. Dass Heilbronn einer der Gastgeberorte ist, stehe erst seit Anfang März fest, so Oberbürgermeister Mergel. Neben dem eigentlichen Rennen erwarte die Zuschauer ein abwechslungsreiches Programm.

Tour dauert fünf Tage

Insgesamt gehen bei der "Lidl Deutschland Tour" 20 Teams mit je sechs Fahrern an den Start. Die Tour startet mit einem Zeitfahren auf der ersten Etappe von Schweinfurt nach Heilbronn. Daneben gehören unter anderem Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz) zu den Gastgeberorten. Nach insgesamt fünf Tagen erreichen die Radfahrer dann das Ziel in Saarbrücken (Saarland).