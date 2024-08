Marbach am Neckar: Mann flüchtet vor Polizei

per Mail teilen

Im Kreis Ludwigsburg sucht die Polizei nach einem Mann, der nach einer Polizeikontrolle flüchtete. Dabei ist auch eine Hundestaffel im Einsatz.

In Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Wie die Polizei mitteilte, sucht sie einen Mann, der bei einer Kontrolle vor den Einsatzkräften geflohen ist. Dabei war zunächst auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nun suchen die Beamten mit einer Hundestaffel und Verstärkung von Einsatzkräften aus Göppingen in der Innenstadt. Weitere Details teilte die Polizei auf SWR-Anfrage noch nicht mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung schließe sie aber aus.

