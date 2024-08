Nachdem in Kaisersbach ein Dutzend Feuerwehrleute bei einem Einsatz verletzt worden sind, wird jetzt gegen eine Frau ermittelt. Sie soll Gift in einem Container entsorgt haben. Welche Stoffe noch gefährlich sind.

Bei einer chemischen Reaktion in einem Abfallcontainer sind in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) vergangene Woche 13 Menschen verletzt worden: zwölf Feuerwehrleute und eine Hausbewohnerin - gegen die Frau wird jetzt ermittelt.

Nasser Bauschutt reagierte mit Gift in Metalldose

Nach einem Hochwasserschaden in einem Haus war in dem Container nasser Bauschutt entsorgt worden. Laut Polizei hatte die Bewohnerin dort aber auch eine alte Metalldose mit Calciumphosphid entsorgt - was man früher unter anderem als Mittel gegen Wühlmäuse eingesetzt hat. Die chemische Substanz reagierte mit der Feuchtigkeit des Bauschutts - es entstanden giftige Dämpfe. Anwohnerinnen und Anwohner gingen zuerst von einem Brand aus und löschten mit Wasser, was die chemische Reaktion verstärkte.

Was ist Calciumphosphid? Calciumphosphid ist ein rotbrauner Feststoff. Es ist eine chemische Verbindung aus Calcium und Phosphor. Wenn sie mit Wasser in Verbindung komme, entstehe giftiger, hochentzündlicher Phosphorwasserstoff, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck. "Dieses Gas wird in der Schädlingsbekämpfung eingesetzt", so Beck weiter. Zum Beispiel werde Calciumphosphid beim Transport auf Getreide verteilt. Die Restfeuchtigkeit im Getreide reiche aus, um nach und nach Phosphorwasserstoff freizusetzen. Das Gas soll die Schädlinge im Getreide abtöten. Auch als Rattengift werde Calciumphosphid eingesetzt.

Polizei hat Ermittlungen eingeleitet

Die zwölf Mitglieder der Feuerwehr und die Frau mussten wegen Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht werden. Um die giftigen Gase einzudämmen, rückte ein Gefahrgutzug an - eine taktische Einheit der Feuerwehr, die spezielle Ausrüstung und Geräte hat. Gegen die Bewohnerin des Hauses hat die Polizei nun Ermittlungen eingeleitet, weil es sich um einen unerlaubten Umgang mit Abfällen und in der Folge um fahrlässige Körperverletzung in mehreren Fällen handeln könnte. Die Ermittlungen werden laut den Beamten wohl einige Wochen dauern.

Das könnte die Hausbewohnerin erwarten

Danach entscheidet sich, ob die Bewohnerin ein Bußgeld für die unsachgemäße Entsorgung bezahlen muss, oder ob die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren einleitet, nach dessen Ausgang die Frau dann vermutlich eine Geldstrafe erwartet.

Die Bußgelder für die unsachgemäße Entsorgung von Farben und Chemikalien liegen laut Katalog bei 10 bis 25 Euro für einen halben Liter zum Beispiel für Farbreste. Für zwei Liter sind es dann schon bis zu 500 Euro. Da die Bewohnerin den Vorfall nicht vorsätzlich ausgelöst hat, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass sie sich an den Kosten des Einsatzes beteiligen muss, so ein Sprecher der Polizei.

Chemische Reaktionen gibt es immer wieder

Laut einer Sprecherin der Abfallwirtschaft Rems-Murr kommt es immer wieder vor, dass im Müll entsorgte Stoffe miteinander reagieren - dann auch mit schwerwiegenden Folgen. "Was von vielen unterschätzt wird, sind zum Beispiel Chlortabletten von Swimmingpools", so die Sprecherin. Wenn diese mit PH-senkenden Mitteln (was auch für Swimmingpools verwendet wird) in Kontakt kämen, entstehe Chlorgas. Bei Kontakt mit Wasser bilde dieses Salzsäure, die schon in geringen Konzentrationen zu heftigen Reizungen der Schleimhäute, Atemwege und Augen führen könne - bei längerem Einatmen sei Salzsäure sogar tödlich.

Spezielle Sammelstellen für chemische Substanzen nutzen

Chemische Substanzen solle man generell nicht wegwerfen, so die Sprecherin der Abfallwirtschaft weiter. Im Rems-Murr-Kreis könne man diese Stoffe an vier sogenannten "Problemmüllsammelstellen" abgeben, unter anderem in Backnang und in Urbach. Wichtig sei es, die Stoffe für den Transport in eine auslaufsichere Box zu stellen und die Behältnisse zu sichern, sodass sie nicht umfallen. "Auf keinen Fall - um Platz zu sparen - die Chemikalien zusammenschütten!", warnt die Sprecherin. Zusätzlich zu den Sammelstellen fahre aber auch dreimal im Jahr das Umweltmobil durch alle Städte und Gemeinden im Kreis.