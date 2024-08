per Mail teilen

Im Rems-Murr-Kreis hat es am Donnerstag aus einem Container mit Bauschutt geraucht. Weil im Rauch giftige Dämpfe waren, wurden zwölf Feuerwehrleute und eine Anwohnerin verletzt.

In Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) hat es am Donnerstagabend in einem Container für Bauschutt eine chemische Reaktion gegeben. Es entstand Rauch. Beim Versuch, den Container zu löschen, wurden zwölf Feuerwehrleute verletzt. Auch eine Frau, die den Container befüllt hatte, wurde verletzt.

In dem Baucontainer waren wohl giftige Stoffe

Ein Sprecher der zuständigen Polizei Aalen sagte dem SWR in der Nacht zum Freitag, dass sich in dem Bauschuttcontainer wohl Stoffe mit dem chemischen Bestandteil Calciumphosphid befanden. Dieser Stoff ist Bestandteil unter anderem von Rattengift und auch für Menschen gefährlich. Laut Polizei reagierte die chemische Substanz mit Feuchtigkeit, woraufhin Rauch entstand.

Die alarmierte Feuerwehr von Kaisersbach versuchte dann den Rauch einzudämmen. Dabei wurden zwölf Feuerwehrleute verletzt, drei von ihnen schwer. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in die umliegenden Kliniken in Schorndorf, Winnenden und Mutlangen gebracht.

Die Feuerwehr verschließt den Container

Die Feuerwehr konnte den Rauch im Container schließlich aber doch stoppen, in dem der Container abgedeckt und verschlossen wurde. Dadurch kam keine Feuchtigkeit mehr in den Container und das Calciumphosphid konnte nicht mehr mit weiterem Wasser reagieren.

Calciumphosphid bei der Schädlingsbekämpfung

Calciumphosphid ist ein rotbrauner Feststoff. Es ist eine chemische Verbindung aus Calcium und Phosphor. Wenn sie mit Wasser in Verbindung komme, entstehe giftiger, hochentzündlicher Phosphorwasserstoff, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck. "Dieses Gas wird in der Schädlingsbekämpfung eingesetzt", so Beck weiter.

Zum Beispiel werde Calciumphosphid beim Transport auf Getreide verteilt. Die Restfeuchtigkeit im Getreide reiche aus, um nach und nach Phosphorwasserstoff freizusetzen. Das Gas soll die Schädlinge im Getreide abtöten. Auch als Rattengift werde Calciumphosphid eingesetzt.

Bei der Entsorgung ist Vorsicht geboten

"Sehr unglücklich beim Fall in Kaisersbach war natürlich, dass die Feuerwehrleute wahrscheinlich gar nicht wussten, dass sie es mit Calciumphosphid zu tun haben", so Beck. Durch das Löschwasser habe so noch mehr Phosphorwasserstoff entstehen können.

Beck weißt darauf hin, dass bei der Entsorgung von Stoffen, die mit Wasser reagieren, besonders aufgepasst werden muss. Hersteller müssen für Chemikalien Sicherheitsdatenblätter mitliefern, in denen auch beschrieben werde, wie der Stoff fachgerecht und sicher zu entsorgen ist. Gerate der Abfall in Brand und die Feuerwehr setze normales Löschwasser ein, bestehe große Verletzungsgefahr, wie der Fall in Kaisersbach zeige.