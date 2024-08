per Mail teilen

Die Feuerwehr Mannheim ist am frühen Mittwochmorgen zu einem Gefahrstoffeinsatz im Rheinauer Hafen ausgerückt. Aus einem Lkw war Schwefelsäure ausgelaufen.

Ausgelaufene Schwefelsäure hat im Rheinauer Hafen in Mannheim am Mittwochmorgen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei geführt. Laut Feuerwehr war bei einer Spedition auf dem Hafengelände beim Beladen eines Lkw ein 1.000 Liter-Behälter mit Schwefelsäure beschädigt worden. Mitarbeiter der Spedition sicherten den Behälter, so dass nur etwa 200 Liter Säure austraten. Dabei wurden drei Mitarbeiter leicht verletzt. Es bestand laut Feuerwehr keine Gefahr für die Bevölkerung.

Säure mit Spezialbindemittel aufgenommen

Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich ab und stellte sicher, dass nichts in Brand geraten kann. Mit einem Spezialbindemittel wurde die ausgelaufene Säure dann aufgenommen. Während der Dauer des Gefahrstoffeinsatzes standen zwei weitere Feuerwehr-Abteilungen auf anderen Feuerwachen in Bereitschaft. Die drei leicht verletzten Mitarbeiter der Spedition wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.