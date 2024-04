Bei einem Chemieunfall in Ladenburg sind am Sonntagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Fünf weitere wurden leicht verletzt.

In dem Chemiebetrieb in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) hat es einen Unfall gegeben. Sieben Menschen wurden verletzt. Zwei der Betroffenen wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Chemieunfall: Reaktion führt zu Gasbildung

Gegen 22:30 Uhr kam es am Sonntagabend in dem Chemiebetrieb in Ladenburg zu dem Vorfall. Laut Polizei waren dort mehrere Stoffe unbeabsichtigt in Kontakt gekommen und hatten reagiert. Es habe sich ein Gas gebildet.

Das betroffene Unternehmen am Neckarkanal stellt Reinigungs- und Desinfektionsmittel her. Wie der Chemieunfall genau passiert ist, wird jetzt ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Feuerwehren aus Ladenburg und Umgebung waren in der Nacht im Einsatz.