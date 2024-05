per Mail teilen

Die Polizei hat vier Männer verhaftet, die im großen Stil Gemüsekisten gestohlen haben sollen. Bei Durchsuchungen in der Pfalz und Mannheim fanden die Beamten in Speyer 1.000 Kisten.

Die Ermittler durchsuchten nach eigenen Angaben am Dienstag Wohn- und Geschäftsräume in Ludwigshafen, Speyer und Mannheim. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal nahmen sie dabei vier Männer fest, die in Untersuchungshaft kamen. Zuvor hatte die Polizei Ludwigshafen monatelang gegen die Bande ermittelt.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 17 und 27 Jahre alt. Sie sollen die Gemüsekisten unter anderem bei Groß- und Supermärkten gestohlen haben. Anschließend hätten sie die Beute auch ins Ausland weiterverkauft. Offenbar handelt es sich um ein lukratives Geschäftsmodell: Die Diebe erbeuteten über eine Million Euro.

Polizei Ludwigshafen findet Bargeld und Autos bei Gemüsekisten-Dieben

In Speyer stellten die Beamten 1.000 Kisten sicher. Sie sollen den bestohlenen Unternehmen zurückgegeben werden. Die Ermittler fanden auch Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld im Wert von rund 50.000 Euro. Außerdem stellten sie vier Autos sicher, die zusammen etwa 250.000 Euro kosten.

Die vier Beschuldigten wurden in Gefängnisse und eine Jugendstrafanstalt gebracht. Sie müssen sich nun wegen schwererem Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Bandenhehlerei verantworten.