Schon wieder Paket-Diebe im Postverteilzentrum Hettenleidelheim

Unbekannte Diebe sind wieder ins Postverteilzentrum Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) eingebrochen - zum vierten Mal. Sie rissen dort etliche Pakete auf und nahmen einen Teil des Inhalts mit.

Die Polizei in Grünstadt kann nicht sagen, was die Diebe gestohlen haben und wie hoch der Schaden ist. Denn kein Mensch weiß, was in den Paketen drin war. Die Beamten gehen aber davon aus, dass die Täter etliche Gegenstände aus dem Zustellzentrum in Hettenleidelheim (Landkreis Bad Dürkheim) mitgenommen haben.

Fenster mit Brecheisen aufgehebelt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Täter in der Nacht zu Dienstag mit einem Brecheisen ein Fenster des Postzentrums aufgehebelt. Einbrüche ins Gebäude gab es auch im Januar 2024, im Dezember 2023 und die Herbst 2022.

Im Dezember wurde in Hettenleidelheim ein Post-Fahrzeug im Wert von 35.000 Euro gestohlen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Jan Woitas

Postauto im Wert von 35.000 Euro gestohlen

Im Januar stahlen die Diebe laut Polizei ein gelbes Posttransportfahrzeug. Den Schlüssel dafür hatten sie im Zustellzentrum gefunden. Wert des Wagens: 35.000 Euro. Bei den beiden anderen Einbrüchen wurden auch Pakete aufgerissen und Inhalt mitgenommen.