In der Nacht zum Sonntag geht im Aquabella-Schwimmbad in Mutterstadt plötzlich der Alarm los. Als ein Mitarbeiter nachschaut, erlebt er eine Überraschung.

Endlich mal die Sauna ganz für sich allein haben - das könnte die Idee von vier Unbekannten im Aquabella-Freizeitbad in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) gewesen sein. Gegen 5 Uhr wurde dort in der Nacht zum Sonntag laut Polizei ein elektronischer Alarm ausgelöst. Als ein Mitarbeiter zum Nachsehen kam, bot sich ihm ein Anblick, mit dem er um die Zeit vermutlich nicht gerechnet hat: In der Sauna saßen drei Männer und eine Frau - alle nackt.

Die Nackten nahmen die Beine in die Hand

Der Mitarbeiter des Schwimmbads rief direkt die Polizei. Bei ihrem Eintreffen waren die ungebetenen Gäste aber schon über alle Berge. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben nun wegen Hausfriedensbruchs. Wie die vier Personen in das Gebäude gekommen sind, sei noch völlig unklar. Einbruchsspuren habe man bislang nicht entdeckt. Entwendet wurde offenbar auch nichts. Deshalb spricht die Polizei auch nicht von einem Einbruch.

Noch viele Fragen offen

Für die Polizei lässt die Ausgangssituation bislang nur zwei mögliche Schlussfolgerungen zu: Da keine Einbruchsspuren gefunden wurden, haben sich die Eindringlinge entweder bewusst nach Ende des Badebetriebs einschließen lassen oder sie hatten einen Schlüssel. Auffällig ist auch, dass sie offenbar wußten, wie man die Sauna in Betrieb nimmt. In jedem Fall wolle man in einem ersten Schritt jetzt möglichst schnell mit dem Zeugen sprechen. Außerdem hofft die Polizei nach eigenen Angaben, dass es am Bad selbst oder in der Nähe Überwachungskameras gibt, die vielleicht was aufgezeichnet haben könnten.

Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises teilt auf Anfrage mit, dass die Sicherheitsmaßnahmen des Bades offenbar gegriffen haben. Darüber hinaus wolle man die Angelegenheit nicht kommentieren, ehe die Ermittlungen der Polizei nicht abgeschlossen sind.