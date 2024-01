per Mail teilen

Im Konstanzer Industriegebiet läuft derzeit ein größerer Einsatz der Feuerwehr. Mehrere Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Industriegebiet in Konstanz im Einsatz. Auch Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind vor Ort - es gab mehrere Verletzte mit Atemwegsreizungen. Am Morgen waren in einem Lebensmittelbetrieb ätzende Dämpfe ausgetreten.

Polizei: Ätzendes und rauchendes Gas ausgetreten

Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge ist der Grund für den Einsatz, dass in einem Container im Keller des Betriebs versehentlich zwei Chemikalien gemischt wurden. Bei einer davon soll es sich um Salpetersäure handeln. Die Zusammensetzung der anderen Substanz müsse noch untersucht werden. Die Stoffe reagierten, sodass ätzende Dämpfe austraten.

Das Polizeipräsidium Konstanz teilte am Vormittag mit, dass die beiden Chemikalien am Donnerstag gemischt worden seien, um ein Reinigungsmittel für Kessel herzustellen. Aus bislang unbekannten Gründen sei es dann zu einem Temperaturanstieg gekommen und damit zu einem Überdruck. Der löste den Austritt des Gases aus, sodass es sich im Gebäude verteilen konnte.

Mitarbeitende der Firma hatten laut Polizei am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein "ätzendes und rauchendes Gas" bemerkt, das aus dem Container austrat. Einer der Mitarbeiter brachte daraufhin den Container mit einem Gabelstapler aus dem Gebäude.

Mehrere Feuerwehr- und Rettungskräfte sind seit Freitagmorgen im Industriegebiet in Konstanz nach einem Chemieunfall in einem Lebensmittelbetrieb im Einsatz. SWR Hildegard Eichenhofer

Über 20 Verletzte nach Chemieunfall

Laut Feuerwehr sind insgesamt 25 Menschen leicht verletzt worden. Ursprünglich war von 18 Verletzten die Rede. Die meisten von ihnen kamen laut Polizei vorsorglich ins Krankenhaus wegen Atemwegsreizungen. Der betroffene Gebäudeteil wurde geräumt.

Ursprünglich sollte eine Spezialfirma den Container bergen. In Absprache mit den Gefahrgutbeauftragten der Feuerwehr entschied man sich nun für eine andere Lösung: Das Chemikaliengemisch werde in einen anderen Container gepumpt und dort mittels einer speziellen Lösung neutralisiert, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Viele Rettungskräfte im Einsatz

Für die Bevölkerung und die Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, so der Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem SWR. Insgesamt sind 40 Kräfte im Einsatz. Die umliegenden Straßen sind während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt worden. Neben Feuerwehr, Polizei und DRK sind auch ein Gefahrgutzug und das Gewerbeaufsichtsamt am Einsatzort.