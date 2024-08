6.000 Blasmusiker wollen am Neuen Rhein Weltrekord aufstellen

Mehr als 6.000 Blasmusiker und -musikerinnen wollen am Sonntag am Neuen Rhein zwischen Vorarlberg und der Ostschweiz einen Weltrekord aufstellen. Auch Musikvereine aus Oberschwaben machen mit.

Die mehr als 6.000 Musizierenden, die am Sonntag einen grenzüberschreitenden Weltrekord aufstellen wollen, kommen aus der ganzen Vierländerregion Bodensee. Aus Deutschland sind unter anderem Musikvereine aus Inzigkofen (Kreis Sigmaringen), Langenenslingen (Kreis Biberach), Weingarten und Lindau dabei, teilten die Organisatoren auf SWR-Anfrage mit. Die Blasmusiker und -musikerinnen sollen Schulter an Schulter auf beiden Seiten des Neuen Rheins und auf der Brücke über den Grenzfluss bei Koblach (Vorarlberg) stehen, auf etwa vier Kilometer Länge. Die Dirigentinnen und Dirigenten der einzelnen Vereine koordinieren über Kopfhörer das Zusammenspiel.

Motto des Blasmusik-Weltrekords: "Musik verbindet, grenzübergreifend"

Auf dem Programm für den Weltrekord stehen unter anderem die Stücke "Dir zum Gruß, Land Vorarlberg" und "Harmonie der Blasmusik", das eigens für den Rekordversuch komponiert worden ist. Die Aufstellung beginnt am Sonntag um 10:30 Uhr, der eigentliche Weltrekord um 11:30 Uhr. Zuschauer finden Platz auf dem Rheindamm, es fahren Shuttlebusse. Mit dem Weltrekordversuch feiern die Blasmusikverbände Vorarlberg und St. Gallen grenzüberschreitend ihr jeweils 100-jähriges Bestehen.

Hier geht es um die Verbindung durch die Musik über die Landesgrenzen hinweg: So eine Aufstellung zum gemeinsamen Spiel hat es noch nie gegeben. Dieses einzigartige Event wird ein großes Echo in der Welt der Blasmusik und darüber hinaus hervorrufen.

Auf der Brücke über den Neuen Rhein bei Koblach (Vorarlberg) und zu beiden Seiten des Flusses sollen die Blasmusiker Schulter an Schulter musizieren. Vorarlberger Blasmusikverband

Wegen des für Sonntagmittag angekündigten Regens entfällt das ursprünglich im Anschluss an den Weltrekordversuch geplante Brückenfest in Koblach, so Baldauf gegenüber dem SWR. Außer dem Event am Sonntag feiern die Blasmusikverbände Vorarlbergs und St. Gallen den Geburtstag auch mit der Ausstellung "tuten & blasen" im Vorarlberg Museum Bregenz, dem Landesmusikfest am 7. September in Frastanz (Vorarlberg) und einem Festkonzert am 20. Oktober in Feldkirch.