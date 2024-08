Die Farbe Blau ist namengebend für die Karstquelle in Blaubeuren. Seine charakteristische Farbe bekommt der Blautopf durch einen physikalischen Effekt der Lichtstreuung (die sogenannte Rayleigh-Streuung).

Das Wasser von Regenfällen auf der Schwäbischen Alb sammelt sich in einem großen Höhlensystem und enthält winzige Kalkpartikel. Die Größe dieser Partikel liegt im Nanobereich, sie sind also Millionstel eines Millimeters "groß".

Im Blautopf drängen die Wassermassen aus den Niederschlägen an die Oberfläche. Das in die Karstquelle einfallende Licht wird in den Kalkpartikeln im Wasser millionenfach gebrochen. Je nach Lichteinfall ist die blaue Farbe des Wassers mal mehr, mal weniger intensiv.

Der Blautopf in Blaubeuren ist nach dem Aachtopf die größte Karstquelle in Deutschland.

