Digitale Schnitzeljagd soll Werbung für den ÖPNV machen

In ganz Baden-Württemberg läuft derzeit mit der Scotland Yard Sommer-Rallye eine digitale Schnitzeljagd. Die Teilnehmenden sollen dabei mit Bus und Bahn von Rätsel zu Rätsel fahren.

Bei der Scotland Yard Sommer-Rallye können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst Detektiv spielen. Bei dem sogenannten Geo-Caching-Spiel nach dem Vorbild des beliebten Brettspiels Scotland Yard werden Hinweise gesucht. Veranstaltet wird das Spiel vom Ravensburger Verlag in Kooperation mit der Mobilitätsinitiative des Landes "bwegt".

SWR-Reporter Alfred Knödler hat eine Gruppe in der Region Bodensee-Oberschwaben auf ihrer Detektivtour begleitet:

Auf einer Webseite finden die Spielerinnen und Spieler Hinweise auf die sogenannten Geocaches. Sie sind an vielen Orten in ganz Baden-Württemberg versteckt, auch in der Region Bodensee-Oberschwaben. Sie können sich zum Beispiel unter Steinen oder an Baumstämmen befinden. Sind die Geochaches gefunden, müssen Fragen beantwortet werden. Jede richtige Lösung ist ein Los, um einen Preise zu gewinnen und in das Finale der Rallye am 6. Oktober im Ravensburger Spieleland einzuziehen. Die besten Teams hätten im vergangenen Jahr bis zu 30 Geocaches gefunden, so die Veranstalter.

So sieht ein Geocach aus: Eine Frage, wetterfest verpackt in einer Box. SWR Alfred Knödler

Zwölf Verkehrsverbünde sind beteiligt

Bei der digitalen Schnitzeljagd sollen die Spielerinnen und Spieler möglichst Bus und Bahn nutzen. Mit der Aktion will die Mobilitätsinitiative "bwegt" Werbung für den Öffentlichen Nahverkehr machen. Die Schnitzeljagd durch Baden-Württemberg zeige, wie viel Spaß umweltfreundliches Reisen mach, heißt es in einer Mitteilung der Mobilitätsinitiative. Insgesamt beteiligen sich zwölf Verkehrsverbünde sowie zahlreiche Ferienregionen, Museen und Freizeiteinrichtungen.

Die fünf Abiturientinnen und Abiturienten auf der Suche nach dem nächsten Hinweis. SWR Alfred Knödler

"Mit den Freunden in der Region herumzufahren und Rätsel zu lösen, das ist super. Manche Geocaches waren wirklich gut versteckt", sagt Julian, der die digitale Schnitzeljagd rund um Ravensburg und Friedrichshafen getestet hat. Die Fahrt von Rätsel zu Rätsel mit dem ÖPNV habe gut geklappt. "Wir hatten wenig Wartezeit und kamen gut voran", so das Fazit der Gruppe.

So kann man an der Scotland Yard Sommer-Rallye teilnehmen

Wer auch bei der Scotland Yard Sommer-Rallye mitmachen will, kann sich über eine speziell eingerichtete Homepage anmelden und bekommt dann weitere Informationen. Teams können aus zwei bis acht Personen bestehen.