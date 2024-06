"Spiel doch!": Messe für Spiele startet in Friedrichshafen

per Mail teilen

„Spiel doch!“ heißt es am Wochenende auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Bei der Messe für Brett- und Kartenspiele sind Verlage und auch Entwickler aus der Region dabei.

Am Wochenende findet in Friedrichshafen die Messe "Spiel doch! am Bodensee" statt. Rund 70 Aussteller werden erwartet, darunter verschiedene Spieleverlage, wie Ravensburger - aber auch Künstler und Spieleentwickler. Die Besucherinnen und Besucher können außerdem zahlreiche Spiele ausprobieren. Die Veranstalter erwarten mehr als 6.000 Menschen.

Spielfläche und Riesenpuzzle mit 32.000 Teilen

Auf einer Fläche mit rund 500 Plätzen können Interessierte nach Belieben Spiele ausleihen und ausprobieren. Messehelfer stehen bereit, um die Regeln zu erklären. Außerdem gibt es nach Angaben der Organisatoren ein Riesenpuzzle von Ravensburger mit 32.000 Teilen, an dem mitgepuzzelt werden darf.

Spiele-Neuheiten werden präsentiert

Neben bekannten Spielen werden auch Neuerscheinungen und Prototypen von den Entwicklern vorgestellt. Einer von ihnen ist Michael Palm aus Engen (Kreis Konstanz). Er hat vergangenes Jahr mit seinem Spiel "Dorfromantik" die Auszeichnung "Spiel des Jahres" gewonnen.

Die Messe findet Samstag und Sonntag von jeweils 10 bis 18 Uhr auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Vom Stadtbahnhof und dem Fährbahnhof in Friedrichshafen wird ein kostenloser Shuttle angeboten.