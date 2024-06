Schon lange ist die Region Bodensee-Oberschwaben mit Ravensburger für Spiele bekannt. Doch auch andernorts werden Spiele erfunden und gespielt.

Spiele haben in der Region Bodensee-Oberschwaben Tradition: Das Familienunternehmen Ravensburger gehört zu den bekanntesten Spieleverlagen in Deutschland. Und das "Spiel des Jahres 2023" kam aus dem Kreis Konstanz. Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen (Bodenseekreis) widmet dem Thema Spielen zurzeit eine eigene Ausstellung. Außerdem findet in Friedrichshafen am Wochenende die Messe "Spiel doch!" statt.

Michael Palm - Ein Spieleentwickler aus dem Hegau

Michael Palm aus Tengen-Watterdingen im Kreis Konstanz entwickelt schon seit rund 30 Jahren Spiele. Sein größter Erfolg bisher: das Spiel "Dorfromantik". Es gewann im Jahr 2023 die Auszeichnung "Spiel des Jahres". Fünfzehn Monate lang hatte Palm mit einem Kollegen an dem Spiel gearbeitet. Inspiration habe er bei Spaziergängen in seiner Heimat rund um Watterdingen gefunden, sagte er dem SWR.

Seitdem hat der Spieleentwickler alle Hände voll zu tun. Palm arbeitet zurzeit an einer Fortsetzung des Spiels Dorfromantik. Auf der "Spiel doch!"-Messe, die am Wochenende in Friedrichshafen stattfindet, hat er außerdem schon ein neues Spiel im Gepäck: das Kartenspiel "Kyu". Das Spiel ist dieses Mal von der japanischen Kultur inspiriert und beinhaltet Symbolkarten wie beispielsweise Geishas und Samurais.

Otto Maier und der Ravensburger Spieleverlag

Ravensburger gehört zu den bekanntesten deutschen Spieleverlagen und wurde vor mehr als 140 Jahren gegründet - damals noch unter dem Namen "Otto Maier Verlag".

Über die Ravensburger AG Die Firma Ravensburger gibt es bereits seit 1883 und ist ein Familienunternehmen. Neben zahlreichen Spielwaren bringt das Unternehmen auch viele deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher heraus. Das bekannte Erkennungzeichen, das blaue Dreieck, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Für die Ravensburger AG arbeiten gut 2.400 Menschen. Die eigenen Werke sind in Ravensburg, in Polika in Tschechien und in Banská Bystrica in der Slowakei.

Gründer Otto Maier wurde 1852 in Ravensburg geboren. Er absolvierte eine Buchhändlerlehre und war als Volontär in Berlin, Graz und Zürich unterwegs. Nachdem er Geschäftsführer einer Buchhandlung war, gründete er seinen eigenen Verlag. Das wichtigste Produkt wurden Spiele für Kinder und Erwachsene. Doch auch die Kinder- und Jugendbücher des Verlags waren erfolgreich.

Im Jahr 1972 wurde in der Abendschau Baden-Württemberg ein Beitrag über den Verlag gesendet

Spielwelten im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen

Museum mal anders: In der Ausstellung "Choose your Player" in Friedrichshafen können Besucherinnen und Besucher derzeit rund 30 verschiedene Spiele ausprobieren: vom klassischen Brettspiel bis hin zu einem Zeppelin-Flugsimulator und Videospielen wie "Mario Kart", "Battlefield 1" und "Anno 1800".

Die Ausstellung geht der Frage nach, warum der Mensch spielt und wie Spiele Machtverhältnisse aufgreifen und verändern. Außerdem würden es Spiele ermöglichen, andere Perspektiven einzunehmen und unterschiedliche Rollen zu erproben, so das Zeppelin-Museum. Deshalb sind die Besucherinnen und Besucher aufgefordert, sich beim Betreten der Ausstellung für eine von fünf Rollen (Entdecker, Wissenschaftler, Journalist, Hacker oder Kind) zu entscheiden und in dieser Rolle die Ausstellung zu erleben. Highlights sind außerdem ein Escape Room und ein Bällebad mit Spielekonsole.