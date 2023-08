Der Tengener Ortsteil Watterdingen ist durch die Auszeichnung des Brettspiels "Dorfromantik" zum "Spiel des Jahres 2023" bekannter geworden. Entwickelt hat es der Spieleautor Michael Palm.

Nach der Auszeichnung "Spiel des Jahres 2023" für sein Brettspiel "Dorfromantik" hat Spieleautor Michael Palm aus Watterdingen (Kreis Konstanz) zahlreiche Glückwünsche und Interview-Anfragen erhalten. Spieleverlage rufen an und fragen nach neuen Ideen, erklärte Palm gegenüber dem SWR. Der 51-Jährige hatte gemeinsam mit Lukas Zach aus Bremen das Spiel aus einem preisgekrönten Computerspiel entwickelt.

"Dorfromantik" entstand in der Corona-Zeit

15 Monate hat Michael Palm mit seinem Kollegen an "Dorfromantik" gearbeitet, während des Corona-Lockdowns. Die ersten Kärtchen hat er von Hand gemalt. Die Inspiration holte er sich bei seinen Spaziergängen rund um Watterdingen, eine "echte Dorfromantik-Kulisse", so Palm. Erst-Tester waren seine Frau Barbara und die Söhne Silas (10) und Nathan (7). Ihre Anregungen flossen in die Gestaltung des Brettspiels ein. In "Dorfromantik" bauen alle Mitspielenden gemeinsam ein Dorf aus sechseckigen Kärtchen mit Häusern, Bäumen, Schienen und Getreidefeldern. Dazu gibt es Aufgaben zu lösen und möglichst viele Punkte gemeinsam zu erzielen.

SWR-Reporterin Karin Wehrheim hat die Familie Palm beim Spielen zuhause besucht:

Fortsetzung folgt: "Dorfromantik Duell"

Die Auszeichnung "Spiel des Jahres" hat dazu geführt, dass "Dorfromantik" im Online-Handel derzeit ausverkauft ist. Auf der Messe "Spiel" in Essen Anfang Oktober will Palm eine Fortsetzung präsentieren: "Dorfromantik Duell".