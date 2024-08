per Mail teilen

Die A6 wird bei Weinsberg neu asphaltiert. Eine angekündigte Vollsperrung wurde kurzfristig zurückgenommen. Auch bei Eppingen wird ab Montag einiges gesperrt.

Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen zum Wochenstart mehr Geduld rund um das Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn). Ab Montag wird auf der A6 in Richtung Mannheim der Asphalt auf rund 800 Metern erneuert, teilt die Autobahn GmbH mit.

Planung geändert und Vollsperrung zurückgenommen

Für die Asphaltierung sollte ursprünglich bereits am Wochenende eine Vollsperrung in Richtung Mannheim eingerichtet werden. Diese Ankündigung hat die zuständige Autobahn GmbH jedoch am Donnerstag kurzfristig zurückgenommen. Die Bauarbeiten könnten laut Mitteilung auch parallel zum fließenden Verkehr stattfinden. Ab Montag wird die Verkehrsführung aufgebaut. Während der Bauarbeiten könne meist auf zwei oder drei Spuren gefahren werden.

Viele Ferienbaustellen und komplizierte Umleitungen in Heilbronn-Franken

Behinderungen rund um Eppingen

Rund um Eppingen (Kreis Heilbronn) werden ab Montag mehrere Straßen für Sanierungs- und Bauarbeiten gesperrt. Auf der Bundesstraße 293 wird bei Eppingen auf rund 200 Metern eine Böschung gesichert. Deshalb muss auf diesem Abschnitt bis Anfang Oktober mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, teilte die Stadt Eppingen mit.

Eine Vollsperrung gibt es ebenfalls ab Montag auf der Landesstraße 1110. Im Bereich "Dachsbau" zwischen Eppingen und Kleingartach (Kreis Heilbronn) werden auf rund 120 Metern mehrere Stützwände saniert und erneuert. Die Sperrung wird mehrere Wochen dauern. Anschließend ist eine halbseitige Sperrung mit Ampelanlage geplant.

Sperrungen in Heilbronn und Tauberbischofsheim

Auch in Heilbronn und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) werden Straßen saniert. In Heilbronn wird ab Montag in der Schlossstraße auf der B39 der Fahrbahnbelag erneuert. Dafür wird der Straßenabschnitt komplett gesperrt, teilte die Stadt Heilbronn mit.

Bei Tauberbischofsheim soll ab kommender Woche die L506 bei der Einmündung Richtung Nordbrücke auf rund 300 Metern erneuert werden. Dafür müsse die Straße voll gesperrt werden, so die Landkreisverwaltung.