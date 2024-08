In den Sozialen Netzwerken posteten am Dienstagabend viele Menschen aus Baden-Württemberg Videos eines seltenen Ereignisses: Was genau hat sich am Himmel ereignet?

Zahlreiche Menschen in vielen Teilen Baden-Württembergs haben am Dienstagabend am Himmel eine spektakuläre Erscheinung live miterlebt: In vielen Videos in den Sozialen Netzwerken sind die Ereignisse dokumentiert. Viele mutmaßen, dass es sich bei dem Flugobjekt um eine Sternschnuppe handeln könnte, andere vermuteten einen Meteoriten oder Weltraumschrott dahinter.

Feuerball am Himmel könnte Weltraumschrott gewesen sein

Ratlos zeigt man sich aktuell noch bei der Sternwarte in Stuttgart. Auf SWR-Anfrage hieß es, dass die Erscheinung für eine Sternschnuppe oder einen Meteoriten wohl zu langsam gewesen sei. Man sei sehr von dem Ereignis überrascht worden. Womöglich könnte es sich um Weltraumschrott gehandelt haben, doch dies sei nichts weiter als eine Vermutung.

Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands und auch in Österreich und der Schweiz wurde das Flugobjekt wahrgenommen. Der Präsident der Astronomischen Gesellschaft Zürcher Unterland tippte aufgrund der langsamen Geschwindigkeit und der Art der Fragmentierung auf abstürzenden Weltraumschrott, wie er gegenüber dem Schweizer "Blick" sagte. Via X äußerten am späten Dienstagabend mehrere User die Vermutung, dass es sich um einen verglühenden Starlink-Satelliten gehandelt haben könnte.